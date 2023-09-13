快訊

斥高虹安「竹市無跨年晚會」說謊！錢康明：已通過350萬預算 Jack叫我別管

高虹安爭議連環爆 柯文哲：不護短 黨內新制度剛好查一查

傳郭台銘副手口袋名單有3人 她未必是首選卻是最佳救援？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／來亂的？台南女超商狂掃近8千元飲料 多卡付款失敗不買了

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南中西區金華路四段某連鎖超商昨深夜發生一起購物糾紛，盧姓女子在超商內飲料等區掃貨，前後購買7883元大批飲料，期間還不斷催促店員結帳「快一點、快一點」，但提供多張卡片付款都失敗，最後索性不買了，店員覺得「來亂的」，報警處理。

台南市警二分局調查，昨晚11時15分在金華路四段某超商門市，經員警獲報到場了解，盧女在店內選購多項物品後沒有錢來順利結帳，經員警到場，並與店員當場制止後，女子情緒恢復平穩，將原本欲購買物品歸還店家，經店家當場表示，暫不提出告訴後離去。

警方指出，該女子經制止即歸還並離去，如經制止不聽，則可以依違反社會秩序維護法當中在公共場所喧鬧滋擾究辦。

然而，盧女在超商內情緒失控，不斷在催促店員「快一點、快一點」，但提供多張卡片付款都失敗，而店員在過卡過程要求對方稍等一下，但盧女情緒激動，語氣急促，令結帳動作無法進行，最後盧女耍賴，直說不買了，還挑明要對方「報警呀！」，令店家當場傻眼。

盧姓女子在超商掃貨，前後購買7883元大批飲料，還不斷催促店員結帳，但提供多張卡片付款都失敗，最後索性不買了，店員覺得「來亂的」，報警處理。圖／讀者提供
盧姓女子在超商掃貨，前後購買7883元大批飲料，還不斷催促店員結帳，但提供多張卡片付款都失敗，最後索性不買了，店員覺得「來亂的」，報警處理。圖／讀者提供

超商 情緒 失控

延伸閱讀

小屁孩玩警察抓犯嫌「上銬」嚇壞鎖匠 警方查辦

女毒蟲恍神停車竟打R檔 警眼尖查獲毒品

南部鬧血荒 台南市計程車教育輔導協會辦捐血救人一命

海葵颱風侵台 台南市入夜後行道樹倒塌、民宅鐵皮鬆脫

相關新聞

駭客入侵系統勒索 1天2肉品市場遭殃

彰化縣肉品市場前天發生電腦異常，系統疑遭駭客入侵，畫面同時跳出要勒索比特幣，導致前天停止交易1天，損失至少2000多萬元...

嚇人！三重小吃攤換瓦斯桶 配送機車傾倒壓到快速爐瞬間起火

新北市三重頂崁工業區「榕樹下米苔目」小吃攤，今天上午叫瓦斯，配送工人更換瓦斯桶時，機車突然傾倒壓到快速爐，整輛機車瞬間起...

影／來亂的？台南女超商狂掃近8千元飲料 多卡付款失敗不買了

台南中西區金華路四段某連鎖超商昨深夜發生一起購物糾紛，盧姓女子在超商內飲料等區掃貨，前後購買7883元大批飲料，期間還不...

台中北屯大樓工地濃煙竄天…消防局：燒保麗龍

台中市北屯區敦富六街的大樓工地，今早傳出火警，濃煙直竄天際，消防局出動7人前往搶救，到場時業者已講火勢撲滅，經查是燃燒保...

客廳灑冥紙送自己上路 彰化田尾警攔阻送醫挽回一命

彰化縣北斗警分局田尾分駐所接獲自稱林姓職業軍人來電，稱他的弟弟好像尋短，拜託員警前往攔阻。警方趕到後破門而入，發現客廳散...

表妹男友酒後毆人 7旬翁護妹反被打持刀傷人送辦

花蓮縣一名71歲黃姓男子疑因表妹與劉姓男友酒後起爭執遭到毆打，與劉男起爭執，一氣之下持刀刺傷劉男。新城警分局成立專案小組...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦