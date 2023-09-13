影／來亂的？台南女超商狂掃近8千元飲料 多卡付款失敗不買了

台南中西區金華路四段某連鎖超商昨深夜發生一起購物糾紛，盧姓女子在超商內飲料等區掃貨，前後購買7883元大批飲料，期間還不斷催促店員結帳「快一點、快一點」，但提供多張卡片付款都失敗，最後索性不買了，店員覺得「來亂的」，報警處理。

台南市警二分局調查，昨晚11時15分在金華路四段某超商門市，經員警獲報到場了解，盧女在店內選購多項物品後沒有錢來順利結帳，經員警到場，並與店員當場制止後，女子情緒恢復平穩，將原本欲購買物品歸還店家，經店家當場表示，暫不提出告訴後離去。

警方指出，該女子經制止即歸還並離去，如經制止不聽，則可以依違反社會秩序維護法當中在公共場所喧鬧滋擾究辦。

然而，盧女在超商內情緒失控，不斷在催促店員「快一點、快一點」，但提供多張卡片付款都失敗，而店員在過卡過程要求對方稍等一下，但盧女情緒激動，語氣急促，令結帳動作無法進行，最後盧女耍賴，直說不買了，還挑明要對方「報警呀！」，令店家當場傻眼。