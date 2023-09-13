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客廳灑冥紙送自己上路 彰化田尾警攔阻送醫挽回一命

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣北斗警分局田尾分駐所接獲自稱林姓職業軍人來電，稱他的弟弟好像尋短，拜託員警前往攔阻。警方趕到後破門而入，發現客廳散落冥紙，在頂樓找到林姓軍人的弟弟，自稱求職不順感到萬念俱灰，員警勸阻後送醫，防止發生憾事。

北斗警分局分局長吳詠傑今天表示，員警這次發揮守門人「傾聽、關懷」精神，使林男願意就醫，但民眾遇到人生低潮或瓶頸時，可撥打衛生福利部免付費安心專線0800-788-995、生命線1995或張老師1980等心理諮詢電話尋求協助，透過專業心理諮商共找解決管道，不必獨自面對。

北斗警分局指出，田尾分駐所接到林姓職業軍人的電話，所長劉晏誠知會消防分隊後，和員警黃駿宇、范紀允、林冠輝、陳嘉鴻趕往林宅，到達敲門無人回應，會同消防人員打開門，進入客廳看到滿室冥紙，沒看見林男即逐層搜索，在頂樓看見他站在牆邊，員警喊話安撫情緒，經過近一小時對話，林男吐露因健康不佳，求職屢屢碰壁，才傳LINE訊息向哥哥訣別，經員警勸說後同意就醫排解心中鬱結。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

彰化縣田尾警分局田尾分駐所員警會同消防人員打開門進入林宅客廳，看到滿室冥紙。圖／民眾提供
彰化縣田尾警分局田尾分駐所員警會同消防人員打開門進入林宅客廳，看到滿室冥紙。圖／民眾提供

軍人 求職 生命線 情緒

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