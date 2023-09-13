客廳灑冥紙送自己上路 彰化田尾警攔阻送醫挽回一命

彰化縣北斗警分局田尾分駐所接獲自稱林姓職業軍人來電，稱他的弟弟好像尋短，拜託員警前往攔阻。警方趕到後破門而入，發現客廳散落冥紙，在頂樓找到林姓軍人的弟弟，自稱求職不順感到萬念俱灰，員警勸阻後送醫，防止發生憾事。

北斗警分局分局長吳詠傑今天表示，員警這次發揮守門人「傾聽、關懷」精神，使林男願意就醫，但民眾遇到人生低潮或瓶頸時，可撥打衛生福利部免付費安心專線0800-788-995、生命線1995或張老師1980等心理諮詢電話尋求協助，透過專業心理諮商共找解決管道，不必獨自面對。

北斗警分局指出，田尾分駐所接到林姓職業軍人的電話，所長劉晏誠知會消防分隊後，和員警黃駿宇、范紀允、林冠輝、陳嘉鴻趕往林宅，到達敲門無人回應，會同消防人員打開門，進入客廳看到滿室冥紙，沒看見林男即逐層搜索，在頂樓看見他站在牆邊，員警喊話安撫情緒，經過近一小時對話，林男吐露因健康不佳，求職屢屢碰壁，才傳LINE訊息向哥哥訣別，經員警勸說後同意就醫排解心中鬱結。

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