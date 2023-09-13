嚇人！三重小吃攤換瓦斯桶 配送機車傾倒壓到快速爐瞬間起火

小吃攤叫瓦斯，配送工人直接在門口更換，機車卻傾倒壓在快速爐上瞬間起火燃燒，幸好有人冷靜拿滅火器撲滅。記者林昭彰／翻攝

新北市三重頂崁工業區「榕樹下米苔目」小吃攤，今天上午叫瓦斯，配送工人更換瓦斯桶時，機車突然傾倒壓到快速爐，整輛機車瞬間起火燃燒。當時車上還有2桶瓦斯鋼瓶，民眾連忙拿滅火器撲滅，幸未擴大釀災，虛驚一場但嚇到很多人。

這家小吃攤位於三重區光復路一段54巷口，平時門口固定擺放2個快速爐和三至四具桶裝瓦斯在煮食。老闆今天早上9時許向瓦斯行叫瓦斯，57歲鄭姓配送工人騎機車載運3支瓦斯鋼瓶抵達，直接停在小吃攤門口，卸下其中1支當場更換。

未料機車沒停妥倒下，直接壓到快速爐瞬間起火，當時車上還捆著2桶瓦斯鋼瓶，眾人見狀簡直嚇壞了，幸好有人冷靜從旁拿取滅火器迅速撲滅。消防局獲報派遣二重分隊及頭前分隊人車趕抵，隨即布設水線持續灑水降溫，最後只有機車燒毀，未擴大延燒、沒有人員受傷。

消防局第三大隊大隊長陳志德指出，發生火警或需要救護，應立即撥打119報案，並盡量詳述人、事、時、地、物現場情況，可讓消防隊員迅速了解狀況、快速處理。本案機車起火，民眾在確保自身安全下，冷靜使用滅火器先行嘗試滅火，幸未造成擴大延燒，實屬不易。