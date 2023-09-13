表妹男友酒後毆人 7旬翁護妹反被打持刀傷人送辦

花蓮縣一名71歲黃姓男子疑因表妹與劉姓男友酒後起爭執遭到毆打，與劉男起爭執，一氣之下持刀刺傷劉男。新城警分局成立專案小組，將黃男逮捕到案，依殺人未遂罪嫌函送偵辦；劉男送醫急救後脫離險境。

花蓮縣消防局於11日晚間7時34分獲報，新城鄉新秀村北埔路一處民宅，有一名男性受傷。消防人員趕到現場，發現53歲的劉姓男子坐在家門外椅子上，疑似喝酒，全身臉部、背部、腹部有多處切割傷，意識不清且躁動，立刻清潔傷口並包紮止血，送往國軍花蓮總醫院急救，已經脫離險境，目前意識清醒。

新城警分局副分局長張思親說，獲報後立即到場了解，訪查相關當事人並調閱周邊監視器。警方查出，當晚劉男及63歲的林姓女友酒後起衝突，劉男動手毆打林女，林女姊姊急找71歲的黃姓男子來勸架。

據了解，黃姓男子因年事已高，又考量劉男較高壯，帶著水果刀前往理論，到場後發現林姓表妹被打到臉都腫起來，一怒之下，要劉男下跪道歉，反遭劉男一拳揮中臉部，黃男被打到眼眶瘀青，拿出水果刀猛刺劉男，造成劉左腹有兩個穿刺傷。

警方專案小組人員循線追查，事後在附近一間速食店找到黃男，取出兇刀及作案時穿著之服裝，依刑法殺人未遂罪嫌函送花蓮地檢署偵辦。

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