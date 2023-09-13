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影／彰化7歲童發燒全身癱軟 警車10分鐘飛馳3鄉鎮送醫

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣田中鎮7歲陳姓兒童發高燒，他的媽媽駕車送醫途中主動攔警車求助，警車在10分鐘內飛馳3鄉鎮送到衛福部彰化醫院急診室，陳童就醫後退燒，病情漸趨穩定，家屬今天感謝警方及時協助。

警方表示，陳童前天發燒39.6度、全身無力癱軟，他的媽媽駕車前往彰化醫院途中遇到好幾次紅燈，心急如焚，剛好看到田中派出所警車即攔車求助，田中派出所副所長張言安、警員張詰釩立刻把陳童抱上車並載陳母，開啟警車的警示燈和警報器一路示警加速前進，10分鐘從田中鎮穿越永靖鄉到達埔心鄉的彰化醫院。

田中警分局今天表揚田中派出所副所長張言安、警員張詰釩；分局長簡龍宏表示，員警服務熱心，即時伸出援手，讓民眾感受到警察為民服務積極面，深獲讚許，充分發揮警察助人的正面精神。

彰化縣田中鎮7歲陳姓兒童發高燒，他的媽媽駕車送醫途中主動攔警車求助，警車在10分鐘內飛馳3鄉鎮送到衛福部彰化醫院急診室，陳童就醫後退燒，病情漸趨穩定，家屬今天感謝警方及時協助。警方表示，陳童前天發燒39.6度、全身無力癱軟，他的媽媽駕車前往彰化醫院途中遇到好幾次紅燈，心急如焚，剛好看到田中派出所警車即攔車求助，田中派出所副所長張言安、警員張詰釩立刻把陳童抱上車並載陳母，開啟警車的警示燈和警報器一路示警加速前進，10分鐘從田中鎮穿越永靖鄉到達埔心鄉的彰化醫院。田中警分局今天表揚田中派出所副所長張言安、警員張詰釩；分局長簡龍宏表示，員警服務熱心，即時伸出援手，讓民眾感受到警察為民服務積極面，深獲讚許，充分發揮警察助人的正面精神。
彰化縣田中鎮7歲陳姓兒童發高燒，他的媽媽駕車送醫途中主動攔警車求助，警車在10分鐘內飛馳3鄉鎮送到衛福部彰化醫院急診室，陳童就醫後退燒，病情漸趨穩定，家屬今天感謝警方及時協助。警方表示，陳童前天發燒39.6度、全身無力癱軟，他的媽媽駕車前往彰化醫院途中遇到好幾次紅燈，心急如焚，剛好看到田中派出所警車即攔車求助，田中派出所副所長張言安、警員張詰釩立刻把陳童抱上車並載陳母，開啟警車的警示燈和警報器一路示警加速前進，10分鐘從田中鎮穿越永靖鄉到達埔心鄉的彰化醫院。田中警分局今天表揚田中派出所副所長張言安、警員張詰釩；分局長簡龍宏表示，員警服務熱心，即時伸出援手，讓民眾感受到警察為民服務積極面，深獲讚許，充分發揮警察助人的正面精神。

警車 警察

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