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投資APP玩得跟真的一樣 冒用證券公司名義以假亂真

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

44歲邱姓男子日前主動向警方報案，稱遭詐騙集團以「投資股票」的假投資手法詐欺，誆稱短時間可獲高報酬，更做出手機投資APP讓邱民下載，更冒用「鼎慎證券股份有限公司」的名義行騙至今已被騙走約133萬元，雙方訂於昨在面交60萬元，警方得知後於現場趁22歲林姓詐欺車手取款時當場逮捕，警詢後依詐欺罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

桃園中壢警分局文化派出所接獲邱男報案，稱遭詐騙集團以「投資股票」的假投資手法詐欺，對方稱短時間可獲高報酬，而且保證獲利，更做出手機投資APP讓邱男下載，讓他信以為真以為真的在操作股票，至今已經被騙走約133萬元。

秋男與對方相約12日9時許於文化路附近再面交60萬元，警得知後制定縝密查緝計畫，趁林男出現欲取款之際當場逮捕，現場查扣作案用的手機，還扣得詐欺集團偽造的「鼎慎證券股份有限公司」收據及識別證等物，林男警詢後依詐欺罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

警方調查發現，詐騙集團竟然叮嚀邱男，要他在匯款的時候不要提到「投資」，不然會「洩漏布局」，更要邱男在面對銀行行員關心提問時，回答是要購買奢侈品，藉此騙過行員順利匯款，詐取被害人金錢。

中壢警呼籲詐欺集團冒用「鼎慎證券股份有限公司」的名義行騙，倘若民眾有加入相關群組，很有可能也是遭詐騙，請盡速向就近的派出所報案提供資訊，以利併案擴大偵辦。提醒民眾千萬不要加入這種來路不明的LINE飆股群組，同時也要多留意家中成員，是否有異常的金錢投資、匯款等舉動，歡迎民眾隨時向警方反映，或撥打165專線諮詢。

44歲邱姓男子日前主動向警方報案，稱遭詐騙集團以「投資股票」的假投資手法詐欺，警獲報後現場查扣作案用的手機，還扣得詐欺集團偽造的「鼎慎證券股份有限公司」收據及識別證等物。記者翁唯真／翻攝
44歲邱姓男子日前主動向警方報案，稱遭詐騙集團以「投資股票」的假投資手法詐欺，警獲報後現場查扣作案用的手機，還扣得詐欺集團偽造的「鼎慎證券股份有限公司」收據及識別證等物。記者翁唯真／翻攝
44歲邱姓男子日前主動向警方報案，稱遭詐騙集團以「投資股票」的假投資手法詐欺。記者翁唯真／翻攝
44歲邱姓男子日前主動向警方報案，稱遭詐騙集團以「投資股票」的假投資手法詐欺。記者翁唯真／翻攝
44歲邱姓男子日前主動向警方報案，稱遭詐騙集團以「投資股票」的假投資手法詐欺，更冒用「鼎慎證券股份有限公司」的名義行騙。記者翁唯真／翻攝
44歲邱姓男子日前主動向警方報案，稱遭詐騙集團以「投資股票」的假投資手法詐欺，更冒用「鼎慎證券股份有限公司」的名義行騙。記者翁唯真／翻攝

詐欺 詐騙集團 桃園 APP

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