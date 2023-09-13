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桃園魚池驚傳男子溺水 路過民眾見載浮載沉嚇壞報警

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市大園區發生一起溺水事件，有民眾昨日路過魚池赫然發現一名男子漂浮在水面，立即報警求救，消防人員到場將男子救起時已無意識，所幸送醫途中男子成功恢復意識，多虧民眾第一時間報案及消防人員救援，挽回寶貴性命。

昨上午9點多，桃園市消防局接獲民眾報案，稱大園區埔心魚池有民眾溺水，報案人表示一名年約30歲的男子在水面上載浮載沉，立即派遣大園分隊2輛消防車輛及1輛救護車趕往現場救援。

抵達現場後，消防人員發現一名患者掉落池中且頭部露出水面，人員立即下放船艇，設法接近該名患者並快速評估其生命徵象，發現男子已無意識，但仍有脈搏及微弱呼吸，立即以船艇救援上岸，後續交由救護人員給予患者頸圈、長背板固定及給氧處置，並送醫急救，所幸男子於送醫途中恢復意識，成功挽救性命。

指揮官葉昱麟表示，當時路過民眾看見男子溺水趕緊報案，且救災人員迅速抵達現場救援，成功救活患者。呼籲民眾，除謹記「叫、叫、伸、拋、划」外，若發現有人落水時，也可試著尋找水域周邊是否有救生器材，如救生圈等，或許就能第一時間挽救溺者生命。

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消防人員下放船艇救援男子，發現男子已無意識，所幸送醫後男子恢復意識。記者周嘉茹／翻攝
消防人員下放船艇救援男子，發現男子已無意識，所幸送醫後男子恢復意識。記者周嘉茹／翻攝
桃園市大園區昨上午發生民眾溺水於埔心魚池，消防獲報趕緊到場救援。記者周嘉茹／翻攝
桃園市大園區昨上午發生民眾溺水於埔心魚池，消防獲報趕緊到場救援。記者周嘉茹／翻攝

患者 意識 溺水 桃園

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