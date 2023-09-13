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影／不要命？高雄女貼著分隔島將車道當成「慢跑場」

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄仁武區前天有民眾發現，一名頭綁兩辮子的女子於澄觀鳳林路口，沿分隔島邊在車道上來回小跑步，當時仍有轎車經過，但女子無視自身及他人安全的行徑，讓民眾拍下影像上傳網路公審，對此，仁武警分局表示，該女已違反道路交通管理處罰條例，可處500元罰鍰。

「慢跑姊還逆向往車流跑。」民眾表示，這名女子將整條馬路當成慢跑場，來回緩跑在車道上，當時雖未造成交通事故，但這樣的做法恐怕造成交通事故，若有車主閃神或該女一個踉蹌倒地，就怕後果不堪設想。

據悉，5年前，苗栗頭份大橋翁姓男子晚間在橋上慢跑，不慎與後方機車騎士發生事故，他不僅肢體骨折，甚至硬腦膜下出血、顱骨骨折，視、聽力都受到損傷，經醫院鑑定勞動力減少91%，讓他傷後月薪減少，怒向機車騎士索賠1372多萬。

不過法院審酌，他降薪幅度不高，最多只能請求860多萬賠償，加上，他違規在先，逕自在機車道上跑步與車爭道，果然危險隨時到，需自負一半責任，這讓翁男賠償金瞬間砍半，短少430萬元。

至於，高雄仁武前天發生「慢跑姊」這起案件，警方表示，該女於交通頻繁的道路附近任意奔跑足以阻礙交通，可依道交條例罰500元，警將持續加強派員梭巡予以勸導。此外，警提醒民眾，外出運動可穿著配戴亮色系或反光飾品，保障生命安全。

高雄某女子在仁武區澄觀鳳林路口車道上慢跑。圖／取自社會事新聞影音
高雄某女子在仁武區澄觀鳳林路口車道上慢跑。圖／取自社會事新聞影音
高雄某女子在仁武區澄觀鳳林路口車道上慢跑。圖／取自社會事新聞影音
高雄某女子在仁武區澄觀鳳林路口車道上慢跑。圖／取自社會事新聞影音

車道 機車騎士

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