台東海葵颱風災後復建 公路總局包商亂丟路樹殘枝遭檢舉

海葵颱風造成台東大量路樹倒伏及斷枝災損，其中，中心登陸的東河鄉更是滿目瘡痍，公路總局為搶通道路，委由包商清除樹木殘枝，卻遭檢舉未按法規處理，直接丟往河裡及海邊，鄉公所接獲舉報，會同環保局追查，要求包商限期改善及復原，未改善依法開單。

東河鄉公所表示，目前已發現遭任意大量丟棄樹木殘枝的地方，包括台11線出水橋路段橋下及台23線東富公路登仙橋路段橋下等，這些大量樹木倒入河裡和海邊溪流上游，容易型成河道堵塞，危及下游民眾安全，也容易成為漂流木，對海岸及漁港航道造成破壞。

海葵颱風9月3日中心登陸東河鄉，16級強風不是把路樹整棵連根拔起吹倒，就是被攔腰折斷，這些倒伏斷枝，也影響到公路通行，公路總局為盡速搶通，災後第一時間委託包商進行清除工作，但卻有民眾直擊到工程車輛，未依規定處理，直接把樹木殘枝亂倒，向公所檢舉。

環保局指出，依環保法規大型路樹殘枝必需在切割處理後，再送環保局進行切碎，至於要送焚化爐燒掉，因焚化爐第一時間無法處理，先運往各掩埋場堆置，使用機具或挖土機破碎後，最終送入焚化爐處理；東河鄉及成功鎮的掩埋場飽和或過小，已租用國有土地暫時堆置。

環保局強調，災後目前估計處理的路樹殘枝逾4千公噸，並持續累積中，若任意丟棄路樹，可依廢棄物清理法開罰1200元至6000元以下罰鍰，若是傾倒在林業署管轄的保安林地內，可處新台幣60000元至300000元以下的高額罰鍰。

公路總局三工處台東工務段表示，可能包商不了解相關路樹後續處理作業流程，導致急於完成道路復原的情況下，先找地方堆置路樹殘枝，已通知包商將傾倒河川及海邊的廢棄路樹妥適移除。