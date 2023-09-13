影／好急！「老婆羊水破了」 山城警開道12分鐘火速馳抵

今天清晨5點多，東勢警分局東勢所警員在路上巡邏，忽然一輛轎車向警車猛閃大燈，黃姓車主大喊，「我老婆羊水破了！」警方問完待產醫院，開啟警示燈、鳴警笛，原本跨越3轄區需25分鐘、15公里的路程，在12分鐘內抵達，順利由院方接手。

東勢所員警王志堯、詹祐祥今晨進行巡邏勤務，行經東勢區豐勢路第一橫街口時，後方一輛白色轎車一直對前方警車閃大燈，員警正想停車向後方車主詢問時，車主立即開到警車旁來求援。

36歲黃男對著警方喊，「我老婆羊水破了！」警方立即說，「趕快！趕快！要不要我帶你？」黃男說妻子羊水破了，孩子就快生出來，希望警方能協助開道送醫。

黃男駕車跟著警車，警方沿途開啟警示燈、鳴警笛，火速將黃男夫婦帶往豐原區新惠生醫院，原本跨越東勢區、石岡區到豐原區需要25分鐘、15公里的路程，在12分鐘內即抵達，順利由院方接手。

黃男到院後攙扶妻子到院內待產，也對警方伸出援手協助開道送醫，相當感謝，並說「有遇上警察真好」。

東勢分局東勢所所長藍忠明表示，若需緊急救護仍應優先請求具專業知識、能力的119救護人員協助，能初步得到合適的救護。另提醒用路人，如在開車途中聽到消防、救護、警備車警號時應立即避讓，使救火、救人、救災等工作能夠順利進行。