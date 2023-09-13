高雄半夜樹叢起火驚見焦屍 七旬翁機車留一旁

高雄市前鎮區今天凌晨警、消據報指路邊樹叢起火，滅火後赫見1名男子已經燒死。據查，男子是1名七旬老翁，曾到附近加油站買汽油，便獨自到火警案發地，後便起火，確實死因仍待調查。

高雄警、消在今天凌晨2時許，據報高雄市前鎮區籬仔內路旁人行道起火，燃燒樹叢，警、消到場，立即滅火，發現1名男子被燒死。

警方在現場拉起封鎖線，見旁邊有輛機車，才查出死者是73歲的馮姓男子。警方到車籍地找家屬，但發現沒家屬同住。

警方查調閱相關監錄系統，發現馮姓老翁在案發前1小時，約今天凌晨1時許，獨自騎機車到附近加油站，以5公升水桶購買100元汽油，隨即前往案發地，之後該地起火被人發現。

警方在死者機車置物箱內發現證件，並找到遺書，已設法通知家屬，將報請檢察官相驗釐清死因。

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