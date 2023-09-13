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影／國1北向泰山段遊覽車冒煙 7人及時逃生瞬間起大火

聯合報／ 記者曾伯愷林昭彰／新北即時報導

董姓遊覽車司機今天上午載著6名乘客，行經國道一北向36.8公里處，遊覽車發出異音還有冒煙，他趕緊把車停靠外側路肩，並疏散乘客下來察看，沒想到整輛車便起火燃燒，目前新北市消防局派員前往灌救中。

據了解，董姓遊覽車司機（51歲）今天上午7時許，開著一輛遊覽車載著6名乘客，沿著國道一號高速公路往北方向行駛，途中行經36.8公里泰山路段，車身突然出現異音還冒出陣陣煙霧，董男趕緊把車鄰靠外側路肩，旋即獲疏散乘客下來察看，沒想到整輛車便陷入火海一片。

現場濃煙造成車流回堵約2公里，影響主線車道通行。目前新北市消防局獲報已派員前往灌救。董姓駕駛沒有酒駕，起火原因有待後續調查釐清。

國道警呼籲用路人，應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險，發現車輛有異狀，立即停靠路肩或避車彎，人員下車面向來車，退到安全處並利用1968 APP警政報案功能向國道警方報案求援。

國道一北向36.8公里遊覽車起火，新北市消防局出動人車灌救中。記者曾伯愷／翻攝
國道一北向36.8公里遊覽車起火，新北市消防局出動人車灌救中。記者曾伯愷／翻攝
國道一北向36.8公里遊覽車起火，新北市消防局出動人車灌救中。記者曾伯愷／翻攝
國道一北向36.8公里遊覽車起火，新北市消防局出動人車灌救中。記者曾伯愷／翻攝

國道 遊覽車 火燒車 高速公路

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