騎士闖紅燈擦撞 高雄輕軌今年第10起事故

高雄輕軌昨遭疑似闖紅燈機車撞上，停駛17分鐘。記者吳慧芬／翻攝 高雄輕軌年底將新增最後7站，成圓形路網，但輕軌事故頻傳，列車昨中午行經北斗街口時，遭疑似闖紅燈的機車撞上，列車車頭輕微受損，女騎士也僅輕傷；高雄捷運公司表示，這已是輕軌今年第10起事故，將針對受損部分求償，先前已有成功求償百萬元案例。

高雄輕軌昨中午12時許行輕北斗街口時，遭1輛疑似闖紅燈的機車撞上，司機員機警停車，列車車頭輕微擦撞，女騎士受輕傷，輕軌因此停駛17分鐘，中午12時20分恢復全線營運。

高捷表示，這是今年第10起汽車駕駛或騎士與輕軌列車擦撞事故，前9起經警方釐清責任，都歸責汽車駕駛或騎士，非輕軌因素，高捷將陸續對肇事者求償，昨第10起擦撞案待鑑定後，若歸責女騎士，高捷也會求償車損。

高捷指出，高雄輕軌2015年營運以來，幾乎年年都有列車與汽機車撞事件，高捷事後均依交通鑑定結果向肇事者求償，求償金額最高的是2018年1輛中油探採事業部公務車，違規停在輕軌軌道區，列車閃避不及相撞，列車車門扭曲變形，高捷事後向中油求償100餘萬元。

高雄輕軌第2階段工程預估年底完工，新增新上國小、灣仔內、鼎山街、高雄高工、樹德家商與聖功醫院7個新站，輕軌路網就此成圓，將提供更便捷服務。