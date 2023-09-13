駭客入侵系統勒索 1天2肉品市場遭殃

彰化縣肉品市場前天電腦異常，疑遭駭客入侵勒索，導致停止交易1天，損失至少2000多萬。記者林宛諭／攝影 彰化縣肉品市場前天發生電腦異常，系統疑遭駭客入侵，畫面同時跳出要勒索比特幣，導致前天停止交易1天，損失至少2000多萬元。彰化多數肉商、市場肉攤昨也公告公休一天；這是國內首見阻豬拍賣勒贖案件，台中市大安肉品市場同日遇駭，彰化與台中檢警調查偵辦中。

彰化縣肉品市場董事長洪榮章說，肉品市場每天上午10點開始交易，前天上午9點20分，拍賣員開機準備作業時，發現拍賣主機疑遭駭客入侵攻擊，無法正常運作，即聯絡電腦維修廠商；搶修到前天下午5點仍無法恢復正常，只能宣布休市，直到昨晨1點多才恢復正常。

據了解，當時電腦畫面跳出要市場給付比特幣才會解密，否則將會出賣市場相關資料，市場即循SOP流程報警。台中市大安和彰化肉品市場是兄弟市場，前天同時遭駭客攻擊，檢警懷疑是同犯罪集團所為，下午3時許恢復交易，交易量1652頭。

大安區農會表示，電腦被駭客入侵勒贖，是該市場40多年來首次遇到，當時螢幕顯示英文字和一個網址，要求點入網址及依指定ID進入，交付比特幣金額，市場已向大甲警分局報案。

彰化縣肉品市場秘書陳永濃表示，最近市場每日交易量均在2000頭以上，前天整天停擺，損失2000多萬元營業額及交易管理費約40萬元；而10幾部電腦被入侵，部分資料流失，目前電腦工程師還在搶救中，如果無法完全去除病毒，為維護資安，可能須全部更新，粗估維修及更新要上百萬元。

陳指出，這是30幾年來首度發生的狀況，為防駭客再次入侵，會請廠商提升電腦拍賣系統的資安防護。昨天恢復開市營業，整日交易量2080頭。

市場肉商表示，拍賣與屠宰是兩個系統、兩家公司，大家不能理解的是拍賣系統出問題，屠宰場還是應該照常屠宰，讓終端有肉品可銷售才對，正值普度的旺季，損失不知要找誰賠。

彰化地檢署表示，已指揮刑警大隊組成專案小組，就駭客行為涉嫌恐嚇取財、妨害電腦使用等罪嫌偵辦。