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海陸中尉身亡 父自淋汽油討真相

聯合報／ 記者林保光張議晨／高雄報導

海軍陸戰隊九九旅鄭姓中尉排長陳屍營區，國防部長邱國正（左）日前南下了解，鄭母曾下跪陳情。記者石秀華／翻攝
海軍陸戰隊九九旅鄭姓中尉排長陳屍營區，國防部長邱國正（左）日前南下了解，鄭母曾下跪陳情。記者石秀華／翻攝
海軍陸戰隊九九旅鄭姓中尉排長五日陳屍營區內榕樹下，家屬質疑死因不單純，鄭母上周向前往營區了解的國防部長邱國正下跪陳情，鄭父昨天更前往營區大門朝自身潑灑汽油，要求查明兒子死亡真相，幸經衛哨即時發現制止送醫，沒有大礙，由家人陪伴安撫。

海軍陸戰隊政戰主任洪聖輝說，軍方對鄭姓排長死亡不捨，會全力協助家屬治喪、申請撫卹，但申請須時間，因此無法給家屬承諾，會持續協助家屬，讓鄭的父母走出傷痛；至於管教部分，仍在調查中。

鄭姓中尉五日清晨死在營區，鄭母當天就向記者說「兒子是被逼死的」。國防部長邱國正六日南下九九旅了解事發經過，鄭母當場下跪，拜託調查兒子死亡真相。

當時邱國正扶起鄭母說「你千萬不要這樣，不要講拜託，你們不拜託，我也會處理，先起來」。

鄭父當時也對邱國正說，「我們就是要真相」，邱回「一定會把事情釐清，給你們交代」。

鄭姓中尉訂十九日舉辦告別式，鄭父昨天情緒激動，跑到九九旅大門，朝自身潑灑汽油，一手拿著打火機，揚言以自焚求軍方給真相；所幸衛哨即時發現，上前制止後送醫，未釀成悲劇。

廿三歲鄭姓中尉排長，五日清晨六時許，被官兵發現陳屍兵舍後方大榕樹下，被救下已無生命跡象；鄭懸吊位置離地面近五公尺高，檢方解剖複驗釐清中。

鄭被發現死亡前五小時才和母親通電話，訴苦「連長一直針對我」，家屬懷疑鄭男遭霸凌，質疑死因不單純。

家屬表示，鄭父出門前曾交代類遺言，認為自己無能，無法替兒子處理事情而自責，才會用這類激烈手法抗議軍方。

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