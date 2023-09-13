防電信詐騙 鄭文燦：開發過濾詐騙App

行政院副院長鄭文燦。圖/聯合報系資料照 行政院副院長鄭文燦昨天出席「全民反詐」公益講座表示，政府正在開發類似「Whos call」的App，可以不接收網路電話或簡訊，讓民眾電信詐騙防護網建立起來；此外，將來政府部門用固定簡訊代號，讓民眾容易區別其他仿冒政府的詐騙簡訊。

鄭文燦說，電信、網路、金融三方面都要做源頭阻絕，中華電信在簡訊阻詐運用了大量資料的ＡＩ分析，讓大量發送的簡訊減少，也針對網路電話做管制；政府推出的公版簡訊帳號，未來電信帳號會一致，讓大家一看就知道，和其他仿冒的相較就很容易區別。

鄭文燦指出，原本銀行轉帳入帳時間是廿四小時，現在改為四十八小時，讓當事人有時間追蹤、警方有時間辦案，銀行有時間去阻詐。今年一至六月，銀行阻斷金流有約卅億元，所以源頭阻絕很重要。

關於投資網站詐騙，鄭文燦表示，投資網站現在採取實名制，沒有獲得金管會核准的字號，刑事警察局和金管會移送給平台業者，業者必須在廿四小時下架，沒下架可以罰款；目前約一個月下架兩、三千件，表示網路投資詐騙正在減少。

鄭文燦坦言，防制網路電信詐騙做的還不夠，詐騙集團會用虛擬貨幣或第三方支付，將來也會採取必須連結到手機門號機制，讓追蹤可以徹底；行政院會給各打詐單位最高支援，減少詐騙案發生。