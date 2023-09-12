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無業男開走千萬保時捷 躲摩鐵爽睡2小時後落網
阮姓男子到台北市一間汽車保養廠參觀，趁無人看管、車中鑰匙沒拔，直接將廠內一輛保時捷開走，車廠人員發現報警處理，警方調閱監視器畫面循線在大直一家汽車旅館查獲阮男，依法送辦。
警方調查，位於內湖區石潭路上的汽車保養廠9月8日下午2時30分報案，業者指稱廠內一輛價值逾千萬元的保時捷車輛遭人偷開走，轄區內湖分局潭美派出所獲報偵辦。
業者指稱，案發前29歲阮姓男子獨自進入車廠，詢問是否能試駕車輛，但其身分與登記資料不符，車廠人員不同意他試駕，未料過沒多久，阮男發現保時捷車鑰匙沒拔，趁人不注意，跳上車將車輛開走。
員警據報調閱監視器畫面追查，循線到中山區大直地區一間汽車旅館外埋伏，確認阮男在旅館內休息2小時，員警趁他外出時上前圍捕，阮男落網後自稱無業，對於犯行、動機含糊其詞，警詢後依竊盜、侵占罪嫌移送士林地檢署偵辦。
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