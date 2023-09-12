蘆洲環堤道機車追撞違停車 女騎士腳斷頭顱骨折身分待查

新北市蘆洲區環堤大道下午4時許發生嚴重車禍，1名年約30歲女子騎乘機車高速撞上路旁違停貨車，機車車頭彎折變形，女騎士頭顱和右腳骨折、身體多處擦挫傷，被救護車送往北市新光醫院急救，身分待查證。

據了解，女子騎乘機車高速往三重方向行駛，不明原因直接撞上前方違規停在工廠門口紅線上的貨車，機車車頭撞爛，女騎士意識模糊右腳變形，地上留下大片血跡。

救護車獲報趕抵，檢查發現她右腳開放性骨折、疑似顱底骨骨折造成內出血導致眼眶瘀血、左前額撕裂傷、身體多處擦挫傷，趕緊送醫急救。

女子抵達醫院時尚能自稱姓羅、30歲，但身上沒有證件。警方聯絡車主，他卻說機車借給網友騎，網友又說已轉借給別人，最後借來借去，沒人知道目前騎車的是誰？

女騎士經醫生治療後，病情已好轉穩定。警方仍持續查證身分，車禍原因與肇責也還需要進一步鑑識調查。