還在裝傻！桃園女拒答想躲盤查 警秒查身旁尪揪出通緝
桃園市桃園區一名38歲李姓女子，日前因涉嫌藥事法遭發布通緝中，結果今與丈夫騎車到經國路一帶辦手機，因丈夫機車違停在紅線上遭警方勸導，員警卻眼尖發現李女，對此李女不願配合盤查，警方腦筋一轉立刻轉而查詢其丈夫身分，女子當場傻眼只好乖乖就範。
今中午12點30分許，桃園警分局青溪派出所員警巡邏時，發現一輛機車紅線違停上前勸導騎士，卻發現其正在店家內辦理手機業務的妻子，疑似是38歲李姓通緝犯，因涉嫌藥事法遭彰化地檢署發布通緝中，便立即請女子配合盤查。
但李女不願出示證件及配合盤查，辯稱違規的是先生跟她沒關係，員警見其刻意規避查察有異，腦筋一轉，直接透過其丈夫及兒子的機車查詢資料，馬上就確認李女身分，讓她當場啞口無言，只好乖乖承認，同時坦承自己知道已被通緝，但因為擔心要入監服刑所以才不敢說，全案依法解送歸案。
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