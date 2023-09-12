還在裝傻！桃園女拒答想躲盤查 警秒查身旁尪揪出通緝

桃園市桃園區一名38歲李姓女子，日前因涉嫌藥事法遭發布通緝中，結果今與丈夫騎車到經國路一帶辦手機，因丈夫機車違停在紅線上遭警方勸導，員警卻眼尖發現李女，對此李女不願配合盤查，警方腦筋一轉立刻轉而查詢其丈夫身分，女子當場傻眼只好乖乖就範。

今中午12點30分許，桃園警分局青溪派出所員警巡邏時，發現一輛機車紅線違停上前勸導騎士，卻發現其正在店家內辦理手機業務的妻子，疑似是38歲李姓通緝犯，因涉嫌藥事法遭彰化地檢署發布通緝中，便立即請女子配合盤查。