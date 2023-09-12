影／男子疑服用感冒藥精神不濟 開車擦撞路旁車輛翻覆

台南市中西區忠義路一段125巷，今天中午12點多發生白色轎車擦撞到路旁2輛停放車輛後失控翻覆，白車內2人都沒有受傷。蘇蘇姓男駕駛酒測值零。蘇表示，他因身體不適並服用感冒藥以致精神不濟才發生車禍。

台南市警二分局南門派出所員警，今天中午12時37分獲報忠義路一段125巷12號前發生交通事故。警方到場處理發現，白車駕駛蘇姓男子（34歲），駕車由忠義路北往南行駛間擦撞到路旁2輛停放車輛後失控翻覆。