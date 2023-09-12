影／男子疑服用感冒藥精神不濟 開車擦撞路旁車輛翻覆
台南市中西區忠義路一段125巷，今天中午12點多發生白色轎車擦撞到路旁2輛停放車輛後失控翻覆，白車內2人都沒有受傷。蘇蘇姓男駕駛酒測值零。蘇表示，他因身體不適並服用感冒藥以致精神不濟才發生車禍。
台南市警二分局南門派出所員警，今天中午12時37分獲報忠義路一段125巷12號前發生交通事故。警方到場處理發現，白車駕駛蘇姓男子（34歲），駕車由忠義路北往南行駛間擦撞到路旁2輛停放車輛後失控翻覆。
蘇與車內1名女乘客均未受傷，經實施酒測未發現飲酒情事。員警也實施交通管制，引導行經人車改道及減速安全通行，並通知拖吊車迅速到場移置恢復道路通行。警方說，至於詳細肇事原因也將進一步調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言