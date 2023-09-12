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影／休旅車違停路口…遭狂按喇叭爆口角 騎士氣炸：違停還講話大聲

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一名機車騎士在昨天下午騎經北區時，發現一輛休旅車違停占據路口，騎士狂按喇叭要求移車，引來一名婦人與休旅車駕駛不滿，雙方爆發口角，騎士氣罵「老人違停都大聲嗎」，影片上傳網路引發議論，第二警分局表示，昨天已接獲檢舉，違規行為最高可罰600元。

LINE社群「社會事新聞影音」今天流傳一段影片，一名機車騎士在昨天下午3時許，行經北區中清路一段80號附近時，因一輛休旅車占據路口，騎士認為休旅車已違規，因此長按喇叭要求移車，引來車旁婦人、駕駛不滿。

雙方一度爆發口角，互嗆「現在年輕人講話都這麼大聲嗎」、「現在老人違停也都大聲嗎」，休旅車最後移車後，騎士才騎離現場。

第二警分局表示，此案在昨晚已接獲檢舉，經檢視案發影片經過，該輛休旅車在交叉路口十公尺範圍內臨時停車，違反道交條例規定，依法可罰300元至600元，將依法告發陳姓車主。

第二分局提醒民眾，停放車輛應確實遵守交通法規，並尊重其他用路人權益，切勿貪圖一時方便，影響交通安全。

另外，若於道路上發現有違規停車情事，請直接撥打110報案電話，由員警前往處置，或檢具事證上網檢舉，警察將依違停態樣依法掣單舉發，以維護用路人權益。

台中市一名機車騎士昨天行經北區中清路一段時，與一輛違停的休旅車駕駛、乘客爆發口角。圖／摘自社會事新聞影音
台中市一名機車騎士昨天行經北區中清路一段時，與一輛違停的休旅車駕駛、乘客爆發口角。圖／摘自社會事新聞影音

休旅車 違停 影片

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