陸戰中尉之死無真相…父質疑「冷處理」激動潑汽油 軍方說話了

海軍陸戰隊99旅鄭姓中尉陳屍營區榕樹下，鄭父認為軍方「冷處理」，今天下午情緒激動，到營區外往自己身上潑汽油，要求真相，幸經軍、警、消及時阻止他做傻事，送醫治療。軍方表示，會持續協助家屬治喪、讓鄭的父母早走出傷痛，至於所屬長官管教問題，目前仍繼續調查中。

23歲的鄭姓中尉9月5日在海軍陸戰隊99旅營區，死在榕樹下，家屬認為他是「被逼死的」。

鄭姓中尉的姨媽說，最近幾天鄭爸爸和媽媽都由軍方找去指揮部，鄭爸爸回家後，和家人討論後就一直很不高興，一再懊惱說自己很無能，說要去營區抗議，今天下午，鄭爸爸打電話給她，說「要去營區抗議、算帳」要她通知記者到營區，鄭媽媽知道後，隨後趕去營區，但怕鄭爸爸情緒激動，她們沒通知記者，鄭媽媽怕鄭爸爸做傻事，趕緊報警。

鄭的姨媽說，到場後，軍方和警、消都在營區門口，發現鄭爸爸朝自己潑汽油，全身濕透，還拿著打火機，軍方趁他沒注意，趕緊抓住他，送去國軍高雄總醫院。

鄭的姨媽說，這幾天鄭爸爸聽軍方說明，相當不滿意，談到喪葬、撫恤補助，也不能確定，鄭的爸媽認為兒子被霸凌死亡，仍沒真相，而且還「冷處理」，令家屬不滿，不但鄭爸爸今天情緒激動，鄭媽媽也曾鬧輕生。

海軍陸戰隊政戰主任洪聖輝說，軍方會全力協助家屬治喪、申請撫恤，軍方對鄭的死，立場表示不捨，但申請須時間，他因此無法給家屬承諾，今天鄭爸爸情緒激動，做出激烈舉動，幸好及時處置，才避免發生憾事，軍方會持續協助家治喪，照顧好鄭的父母，讓鄭的父母走出傷痛，至於有關管教部分，軍方仍調查中。

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鄭姓中尉的父親今天到陸戰99旅往自己潑汽油，經送醫後才穩定情緒。圖／家屬提供