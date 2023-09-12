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當自己冰箱？桃園男2度進超商悠哉「拿了就吃喝」 下場慘了

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

要吃就付錢！桃園一名李姓男子今年5月到八德區一間超商，進門拿了一瓶價值78元的養身飲，未結帳就離開喝掉。6月又在桃園機場內的超商拿了一隻價值129元的冰棒，同樣當場吃掉就離去。案經八德警分局及航警局移送偵辦，桃園地檢署調查後依竊盜罪嫌起訴。

李男今年5月30日凌晨近4點，在桃園市八德區一間超商徒手拿了一瓶價值78元的藥草養身飲，得手後沒有結帳就離開，並在店外拆封飲畢，店員發現男子行為後報警，警方循線查獲李男。

沒想到男子不知悔改，今年6月21日晚間8點20分，在桃園機場第二航廈內的超商，徒手又偷了一隻價值129元的冰淇淋一支，未結帳就離開，隨後坐在店外的座位區享用，店員發現遭竊立即報警。兩起案件經八德警分局報告及航警局移送偵辦。

桃檢調查後，依犯刑法竊盜罪嫌起訴李男，至於李男偷竊的養身飲和冰棒，因為都已經吃下肚，檢察官建請法官依刑法規定追徵其價額，李男等於要付款還吃上刑事官司，得不償失。

桃園一名男子在超商多次吃喝不付錢下場慘了。圖／報系資料照
桃園一名男子在超商多次吃喝不付錢下場慘了。圖／報系資料照

桃園機場 超商 冰棒

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