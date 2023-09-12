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與彰化肉品市場被同集團勒贖 大安市場今天報警

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市大安肉品市場昨天電腦被駭客入侵，彰化肉品市場也遭受相同情形，二市場疑被同犯罪集團要求比特弊贖金，大安肉品市場今天緊急開會後已報警調查。

大安肉品市場表示，這是該市場成立40多年來首次遇到情形，該市場和彰化肉品市場是兄弟市場，關係密切且友好，二市場討論後，懷疑昨天同被駭客入侵電腦，是同犯罪集團所為。

二個肉品市場電腦被駭客入侵後，螢幕畫面同樣顯示英文字內容，提供一個網址，要求點入網址後，再依指定的ID進入，對方將會說明要求的比特幣金額；市場今天已向台中市大甲警分局報案，並提供相關資訊供警方追查。

大安肉品市場拍賣交易電腦有備用機，廠商昨天緊急搶俢，交易晚3個多小時才恢復，到昨晚8點30分完成交易，昨天交易頭數1652頭，今天恢復正常交易，今天交易頭數1667頭。

台中大安肉品市場昨天電腦被駭客入侵，要求比特弊贖金，市場今天交易不受影響。圖／取自google街景
台中大安肉品市場昨天電腦被駭客入侵，要求比特弊贖金，市場今天交易不受影響。圖／取自google街景

駭客 彰化

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