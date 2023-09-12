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嘉義快炒店老闆娘床上暴斃 檢警相驗查死因...整臉血跡都是屍水

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市西區某快炒店老闆娘今天凌晨被隔壁鄰居發現一臉血在店內暴斃，鄰居急忙報案，今天檢警相驗後排除他殺，臉上血跡是腐敗液體，心血管疾病發作導致心因性休克死亡。

檢警今天相驗，死者遺體腐敗，臉部是腐敗液體，沒有開放性傷口，有心血管疾病，有三高且控制不良，應是心血管疾病發作導致心因性休克，死亡方式是自然死。

今天凌晨2點35分，熱炒店隔壁車行蕭姓老闆忙完工作洗手時，聞到有股類似屍臭味，於是到快炒店關心查看62歲廖姓老闆娘，原以為她在床上熟睡，但仔細觀察睡姿與前幾天未有變動，一直叫她又都沒有回應，因屋內昏暗，他於是拿手電筒照看，發現廖婦臉上都是血，立即報案，警方和消防救護人員到場，廖婦已明顯死亡。

快炒店位於大馬路旁，廖婦利用緊鄰人行道狹小空間經營快炒店，但快炒店在Google網路上的評價不高，平常她就在狹小的店面旁窩居，人行道上就可以看到床舖。

快炒店旁就是簡易床舖。記者李宗祐／攝影
快炒店旁就是簡易床舖。記者李宗祐／攝影
嘉義快炒店老闆娘被發現暴斃店內。記者李宗祐／攝影
嘉義快炒店老闆娘被發現暴斃店內。記者李宗祐／攝影

老闆娘 人行道 心血管疾病

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