新莊少女突昏倒無呼吸心跳 119線上指導爸爸CPR救活她

新北市新莊區1名16歲少女日前突然在家昏迷失去呼吸心跳，幸好父親及時發現，經119線上指導CPR、救護人員趕抵搶救送醫，住院約1個月後康復返家。昨晚父母特地帶著她到頭前消防分隊致意，感謝救命之恩。

少女是在7月底某日清晨5時許突然昏迷，摔倒前發出喊聲，驚醒父親起床察看，赫然發現她竟失去呼吸心跳，趕緊向119求救。新北市消防局隨即安排護理師透過電話指導心肺復甦術，同時派遣頭前與新莊消防分隊救護車馳援。

救護人員到場後接手實施CPR，並用AED分析狀況，確認患者為心室纖維顫動（VF）及心室性心搏過速（VT）引起嚴重心律不整，甚至心搏停止、摸不到脈搏，立刻給予去顫電擊4次，並建立聲門上呼吸道、高濃度氧氣治療及靜脈注射急救藥物。

現場急救約10分鐘後，少女已恢復心跳和自主呼吸，成功保住性命，趕緊送醫急診，住院大約1個月後康復返家休養，恢復情形非常良好。昨晚少女特地由雙親陪同到頭前消防分隊，向救命恩人致謝。

她的父親說，孩子之前完全沒有任何異狀，突然昏倒竟然就失去生命徵象，幸好有119的協助，加上他曾參加新莊救生隊學過CPR，對急救不算太陌生。後來少女到台大醫院檢查，發現有心臟方面罕見疾病，連醫生都說，若沒發作可能也檢查不出來。

消防局第二大隊大隊長莊瑜淵指出，心跳停止非常嚴重，第一時間應急處理者及緊急救護員的處置，幾乎完全決定病患的存活和預後。及時報案和CPR迅速建構「生存之鏈」，加上醫院緊急醫療團隊照顧，才能大幅提升救活率，呼籲民眾發現狀況一定要盡早報案並實施CPR。