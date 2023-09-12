影／車禍影片曝光！海軍女士官突暴衝 高中籃球校隊隊員命喪輪下

高雄市左營區昨天下午發生死亡車禍，海軍周姓女士官疑精神不濟，突然衝撞前方停等紅燈的機車，造成1死2傷。吳姓高中生搭乘父親的機車，車禍後送醫不治。警方依過失致死罪嫌移送法辦。

據了解，吳姓高中生（17歲）是學校籃球隊員，校方表示他在校成績佳、人緣不錯，對他出事相當不捨。

昨天下午5時20分許，吳姓高中生搭乘父親（50歲）的機車，在高雄市左營區翠華路與新庄仔路口停等紅燈，周姓女士官（36歲）開車停在他們，突然周女的轎車衝向前，撞倒2輛機車，除了吳姓父子倒地，吳姓高中生遭拖行重傷，另機車騎士陳姓男子（31歲）受傷。周女的轎車又撞1輛轎車，致開轎車的劉姓女子（59歲）也出現暈眩，周女的轎車直到對街才停下。

吳姓高中生被撞後倒地不起，經送醫急救不治，父親未受傷，陳姓男子手腳擦傷，已無大礙。

警方相關人員經酒測，周女均無飲酒情事，周女稱她當時也不知道發生什麼事。警方詢後將依過失致死罪嫌函送全案，確實肇事原因待交通大隊初判。