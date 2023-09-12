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協助創意防火宣導 台南市消防之友會捐贈熊寶寶

聯合報／ 記者黃宣翰／即時報導

為協助消防人員展開創意防火宣導，台南市消防之友會第六辦事處今天捐贈111隻「消防大隊長熊寶寶」給消防人員，由第六大隊大隊長邱淵明代表接受。邱並頒發感謝狀，感謝消防之友會長期支持消防人員和義消。

捐助儀式由今天上午10點多，由消防之友會第六辦事處3名位副處長李漢坤、傅有銅、劉東益聯合捐贈給消防局第六大隊。

傅有銅說，去年他擔任台南市安南獅子會會長期間，持續支持消防局捐贈1批住宅用火災警報器，針對弱勢族群或火災高風險透天建築，免費安裝1至2顆住宅用火災警報器，對保護市民安全盡一點棉薄之力。

劉東益表示，響應捐贈人見人愛的消防大隊長熊寶寶，在各式防火防災宣導活動都能吸引大家目光，希望藉此拋磚引玉，持續協助消防局的創意宣導。

這隻官階三線一消防大隊長熊寶寶，身高33公分、腳底繡上「扶傷救危」消防精神，造型十分活潑可愛。邱淵明說，第一波限量111隻，未來將會透過辦理防火宣導活動，送給市民及表現傑出的警義消人員。

消防局長李明峯表示，十分感謝台南市消防之友會第六辦事處副處長捐助，將持續設計不同的宣導內容，搭配不同的宣導品，吸引大家一起來參與宣導活動學知識，不僅有趣好玩又有創意小物可以帶回家。

台南市消防之友會第六辦事處「消防大隊長熊寶寶」給消防人員，由第六大隊大隊長邱淵明代表接受。邱並頒發感謝狀，感謝消防之友會長期支持及消防人員和義消。
台南市消防之友會第六辦事處「消防大隊長熊寶寶」給消防人員，由第六大隊大隊長邱淵明代表接受。邱並頒發感謝狀，感謝消防之友會長期支持及消防人員和義消。

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