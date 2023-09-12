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彰化消防局受理119報案 8月撥錯或惡意電話達5成

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

災害搶救及緊急救護分秒必爭，卻常有民眾亂打119，占用緊急電話線路，彰化消防局統計今年8月消防局勤務指揮中心受理案件6951件，總受話通數合計1萬4027通，而撥號錯誤或無故撥打119電話高達7076通，佔報案電話50.4%，比例相當高。

消防局勤務指揮中心受理火災、救護、災害搶救及其它等案件通報，經統計上月撥號錯誤或無故撥打119電話達7076通，其中來電不出聲的比例最高為4077通，撥號錯誤471通、惡意騷擾172通、酒醉異常292通、兒童嬉鬧73通，時常讓第一線忙於應變的119受理人員感到無奈。

彰化縣消防局救災救護指揮科長劉錫垣指出，民眾無故撥打119或謊報火災、救護案件，如有違法情事，將依消防法第36條處1萬元以上5萬元以下罰鍰，曾有開罰案例，但很少，過去對於惡意或多次騷擾電話大都是會進一步溝通制止，有的民眾精神狀況不佳，也曾到家戶拜訪要求改善，希望將救災救護資源留給真正需要的人。

劉錫垣提醒，為快速掌握報案人的位置，建議民眾撥打119優先使用通訊工具第1順位為市話，因市內電話能將地址直接顯示於119受理電腦；第2順位使用報案APP，可利用網路及定位功能，將所在位置直接傳送至119受理電腦；第3順位為行動電話，但行動電話撥打119無法直接帶入位置訊息，須藉由119執勤員引導詢問報案地點。

彰化消防局統計今年8月消防局勤務指揮中心受理案件6951件，總受話通數合計1萬4027通，而撥號錯誤或無故撥打119電話高達7076通。圖／彰化消防局提供
彰化消防局統計今年8月消防局勤務指揮中心受理案件6951件，總受話通數合計1萬4027通，而撥號錯誤或無故撥打119電話高達7076通。圖／彰化消防局提供

火災 彰化

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