開學了...台中警排勤務抓3大類違規 大隊長呼籲學子守法

近日台中市各大專院校開學，年輕學子騎乘機車的機會變多，台中市警局交通大隊也展開「防制機車事故大執法」，針對機車闖紅燈、未依規定兩段式、未禮讓行人等三大類違規項目取締，大隊長鍾承志今上警廣時，也提醒學子、市民要遵守交通規則。

台中市交大大隊長鍾承志今上警廣台中分台的「945會客室」節目，分享近期「交通執法政策」及「交通事故處理」，除了最新、最夯的交通資訊提供市民，呼籲市民「醉不上道杜絕酒駕」、「停讓行人」及「路口減速才安全」等守法觀念。

鍾承志說，近期台中市各大專院校開學，為全力降低機車族事故傷亡，加強維護機車族及行人路口安全，防制剛取得機車駕照、血氣方剛青少年，騎乘機車在路口搶快釀成嚴重交通事故，警察局目前規畫「防制機車事故精實大執法」專案。

他說，經由分析機車事故、路口肇因後，規畫加強取締機車闖紅燈、未依規定兩段式左轉交通違規，且將車不讓人及行人違規併入取締重點，希望能全力防制機車族及行人事故發生，並呼籲市民遵守交通法規避免發生交通事故。

他也說，行人路權部分，將針對「車不讓人」、「人行道(騎樓)違停」、「無號誌路口應先停再開」、「道路障礙」等項目，希望能更有效改善行人用路環境，藉由強力執法深植民眾在路口停讓行人的守法觀念。