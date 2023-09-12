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獨居翁死後遭2愛犬「吃掉」 竹縣社會處籲鄰居多關心

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹即時報導

新竹縣71歲陳姓獨居老翁陳屍家中多日，警方上門時發現陳翁臉部、手腳和內臟都遭2隻愛犬啃食。警方昨相驗已排除外力介入，詳細死亡原因仍待解剖釐清。新竹縣社會處也呼籲，請熱心民眾發現社區鄰近有需要關懷的獨居長者可先通報村里長，或通報新竹縣社會處社工

新竹縣社會處指出，老人福利科經向竹東鄉公所及二重派出所詢問，陳翁獨居在竹東員山里，喪偶後另娶大陸籍配偶，但17年前離婚，因膝下無子，獨自到現居地租屋約6、7年，戶籍在新竹市戶政事務所，非新竹縣列冊獨居老人

新竹縣社會處表示，此案目前已請竹東區社福中心先與家屬聯繫，並已先電話通知新竹市政府社會處，待瞭解家屬需要的協助後，通報新竹市社會處並與竹市府共同研商協助處理。

新竹縣社會處說明，經與衛福部社家署聯繫，爾後將再加強實際居住的獨居老人體系內互相通報，中央與地方共同研議戶籍問題解決方案。

另新竹縣針對實際居住於新竹縣的獨居老人，提供關懷訪視電話問安及緊急救援系統、弱勢獨老個案管理等各項服務，爾後將請獨居老人網絡單位針對實際居住的獨居長者加強通報，並請熱心民眾發現社區鄰近有需要關懷的獨居長者可先通報村里長，或通報新竹縣社會處獨居老人窗口黃社工（03-5518101-3142）。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

新竹縣社會處呼籲，請熱心民眾發現社區鄰近有需要關懷的獨居長者可先通報村里長，或通報新竹縣社會處社工（圖僅示意，非當事人）。圖／報系資料照
新竹縣社會處呼籲，請熱心民眾發現社區鄰近有需要關懷的獨居長者可先通報村里長，或通報新竹縣社會處社工（圖僅示意，非當事人）。圖／報系資料照

獨居老人 新竹 社工

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