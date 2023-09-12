快訊

非綠整合難題 學者：藍白合後年輕人恐不再支持柯文哲

全家沒人幫忙！受夠當中秋烤肉「工具人」 媳婦出招斷婆婆5年情勒

避高虹安爭議神隱2天？ 柯文哲明說明地方黨部用人檢討

秋天是虎頭蜂螫人的季節！水里鄉環境巡護員遭攻擊送醫

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導

繼本月初竹山瑞龍瀑布發生虎頭蜂攻擊遊客導致21人遭螫傷送醫後，南投縣水里鄉公所中午再發生虎頭蜂螫人事件，2名環境巡護員中午11點多巡視環境時，不小心誤觸到低處蜂巢，當場被螫傷緊急送往竹山秀傳醫院，幸無生命危險。

水里鄉長蔡銘豐表示，2名男性環境巡護員是在整理公所周遭環境時，突遭虎頭蜂攻擊受傷，公所立即打119求助消防分隊協助送醫，他也立即前往醫院探視，幸好經過醫院注射解毒劑與冰敷後，兩人都無生命危險。

竹山秀傳醫院表示，兩名傷者年紀分別是64歲與66歲，被蜂螫約4至10個部位不等，到院後經過緊急冰敷等治療，病況穩定，留院觀察後無大礙，目前已經出院返家休養；消防人員建議若被蜂群盯上，切不可以用衣物驅趕，應先用衣服包住頭部，蹲低身體，緩慢安靜離開現場，或讓蜂群自然離去。

由於近日國內各山區虎頭蜂螫人事件頻傳，野外專家指出，秋季是虎頭蜂最凶惡的時候，受本島颱風減少的影響，虎頭蜂巢多未受破壞，加上分封巢數愈多，蜂巢的分佈密度也愈高，秋天不但是「蜂后繁殖產下最後一批卵的時刻，也是唯一可以度過冬天的季節。」因此也是虎頭蜂進入「生死存亡之秋」階段，民眾的不小心靠近，極有可能引發蜂群傾巢而出的防衛攻擊。

水里鄉長蔡銘豐（左）前往竹山秀傳醫院，探神2名遭虎頭蜂攻擊受傷的男性環境巡護員。圖／竹山秀傳醫院提供
水里鄉長蔡銘豐（左）前往竹山秀傳醫院，探神2名遭虎頭蜂攻擊受傷的男性環境巡護員。圖／竹山秀傳醫院提供
水里鄉長蔡銘豐（右）前往竹山秀傳醫院，探神2名遭虎頭蜂攻擊受傷的男性環境巡護員。圖／竹山秀傳醫院提供
水里鄉長蔡銘豐（右）前往竹山秀傳醫院，探神2名遭虎頭蜂攻擊受傷的男性環境巡護員。圖／竹山秀傳醫院提供

虎頭蜂

延伸閱讀

影／虎頭蜂攻擊 醫師提醒一事不能錯以免情況惡化

影／竹山虎頭蜂攻擊現場 銀行員工驚恐逃生餘悸猶存

竹山瑞龍瀑布步道虎頭蜂傷人 19名遊客遭螫傷送醫

登山團鴛鴦谷瀑布遭虎頭蜂攻擊 7人遭蜂螫1人休克命危

相關新聞

影／淡金路這支電線桿連續挨撞 網笑「專吸跑車」

新北市淡水區淡金路四段1處彎道，昨晚有1輛速霸陸BRZ跑車失控擦撞路旁電線桿和3輛車，巧合的是去年春節也有1輛藍寶堅尼擦...

影／瑞芳台2線化槽車翻落邊坡險墜海 腐蝕性液體洩漏司機不治

今天上午，新北市瑞芳區台2線79.5公里處，一輛往基隆方向、載運化學物品的槽車翻覆墜落邊坡，車子冒白煙，車頭嚴重變形，目...

獨／竹東老翁死後遭2愛犬啃食 警破門驚：內臟都沒了

獨居悲歌！新竹縣71歲陳姓獨居老翁近期失聯，鄰居近日發現陳翁都沒出門遛狗，且租屋處傳出陣陣惡臭，於是在昨天傍晚報警。沒想...

影／高雄單車男捲入水泥預拌車輪下 胸遭輾壓休克命危

郭姓男子今晚9時50分許駕駛水泥預拌車行經高雄市三民區自立一路，欲右轉九如二路時，疑因大車視線死角，未注意右側騎單車的湯...

嘉義快炒店老闆娘一臉血暴斃店內 死因待查

嘉義市西區某熱炒店老闆娘今天凌晨被隔壁鄰居發現在店內暴斃熟睡但呼叫沒有回應，鄰居急忙報案，今天檢警相驗查明死因。

南漂高雄工作28歲男遭預拌車捲入車下 父母悲痛拔管

28歲的湯姓男子由台北到高雄工作，昨晚他騎腳踏車遭混凝土預拌車捲入車輪下，胸部開放性骨折，經送往高醫搶救，但傷重昏迷不醒...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦