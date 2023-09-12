秋天是虎頭蜂螫人的季節！水里鄉環境巡護員遭攻擊送醫
繼本月初竹山瑞龍瀑布發生虎頭蜂攻擊遊客導致21人遭螫傷送醫後，南投縣水里鄉公所中午再發生虎頭蜂螫人事件，2名環境巡護員中午11點多巡視環境時，不小心誤觸到低處蜂巢，當場被螫傷緊急送往竹山秀傳醫院，幸無生命危險。
水里鄉長蔡銘豐表示，2名男性環境巡護員是在整理公所周遭環境時，突遭虎頭蜂攻擊受傷，公所立即打119求助消防分隊協助送醫，他也立即前往醫院探視，幸好經過醫院注射解毒劑與冰敷後，兩人都無生命危險。
竹山秀傳醫院表示，兩名傷者年紀分別是64歲與66歲，被蜂螫約4至10個部位不等，到院後經過緊急冰敷等治療，病況穩定，留院觀察後無大礙，目前已經出院返家休養；消防人員建議若被蜂群盯上，切不可以用衣物驅趕，應先用衣服包住頭部，蹲低身體，緩慢安靜離開現場，或讓蜂群自然離去。
由於近日國內各山區虎頭蜂螫人事件頻傳，野外專家指出，秋季是虎頭蜂最凶惡的時候，受本島颱風減少的影響，虎頭蜂巢多未受破壞，加上分封巢數愈多，蜂巢的分佈密度也愈高，秋天不但是「蜂后繁殖產下最後一批卵的時刻，也是唯一可以度過冬天的季節。」因此也是虎頭蜂進入「生死存亡之秋」階段，民眾的不小心靠近，極有可能引發蜂群傾巢而出的防衛攻擊。
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