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大直受災戶取物 居民曝頭暈目眩：地板傾斜空間感錯亂

聯合報／ 記者鍾維軒林佳彣／台北即時報導

北市大直民宅塌陷案第5天，住在坍塌房內的居民終於可以回家取物。北市府在確認結構沒問題後，今10時30分起開放民眾入內取物，不過地面傾斜、路口狹小變形，有住戶就說，在裡頭待太久會頭暈目眩，但又得加速收拾行李，在身心俱疲下，不少人看見大批媒體在路口守候，選擇繞遠路離開。

一名住在塌陷房屋內、不願具名的單號住戶私下向本報記者說明進入屋內的狀況，市府安排居民分批進入，要先到前進指揮所確認住址和身分，然後由技師、社工陪同進入大樓內，不過大樓的1樓都塌陷，入口處樓梯大概只有1公尺多，需要彎腰進入，搬運物品時也相當吃力，所以社會局才會安排社工陪同，協住居民整理行李。

該住戶表示，進去裡頭，除了氣溫悶熱外，裡面沒有什麼光線，昏昏暗暗的，需要開著手電筒，且地面傾斜、牆壁和地板布滿裂痕，空間感會錯亂、待久了還有點頭暈目眩，但大致上回家的路都還認得，打開門看見散落一地的物品也沒辦法管，只能先拿貴重物品和必須品。

因憂心財務糾紛，進屋內都要先拍照存證，20分鐘根本不夠用，後來市府才開放入內3次，讓居民盡量拿，但是在傾斜的屋內太久身體會不舒服，加上裂痕會帶來壓迫感，很擔心會在拿取物品的過程中房屋又繼續塌陷，，還有人待太久太悶熱而中暑，所以趕快拿一拿就趕快離開。

住戶還透露，很多人看見媒體大陣仗在路口守候，還拜託民代或市府官員帶居民從其他路口離開，才沒有被記者追問問題。他說，居民很不願意受訪，因為住了幾十年的家發生塌陷，心情相當難過，不必讓外界知道。

替就讀實踐大學孩子收拾行李的李爸爸說，目前不知道是否有東西毀損，之後孩子也會在附近另外租屋，雖然今天開學，但校方應該讓他們先搬家。李姓學生說，室友已經拿到電腦，室內已經變成斜的，磁磚也有點掉下來，3輪應該可以收拾得完，但可能是把所有東西都亂塞搬出，目前貴重物品都已經拿出來了。

除了電腦、土地權狀、護照、證件、存摺或其他貴重物品及必需品外，不少住戶還會拿走棉被、枕頭等寢具，還有些紀念意義重大的東西。有居民說，很怕自己和親友值得紀念的照片、物品會不見，所以早就想回家拿，也順便回去看看屋況如何。也有人是幫長者回家拿，家裡狀況都平安。

大直民宅塌陷案受災住戶上午返家拿東西，許多住戶拿著大行李箱與包包裝東西，部分住戶表示先拿貴重物品、權狀、電腦、護照等。記者蘇健忠／攝影
大直民宅塌陷案受災住戶上午返家拿東西，許多住戶拿著大行李箱與包包裝東西，部分住戶表示先拿貴重物品、權狀、電腦、護照等。記者蘇健忠／攝影
大直民宅塌陷案受災住戶上午返家拿東西，許多住戶拿著大行李箱與包包裝東西，部分住戶表示先拿貴重物品、權狀、電腦、護照等。記者蘇健忠／攝影
大直民宅塌陷案受災住戶上午返家拿東西，許多住戶拿著大行李箱與包包裝東西，部分住戶表示先拿貴重物品、權狀、電腦、護照等。記者蘇健忠／攝影
大直民宅塌陷案受災住戶上午返家拿東西，許多住戶拿著大行李箱與包包裝東西，部分住戶表示先拿貴重物品、權狀、電腦、護照等。記者蘇健忠／攝影
大直民宅塌陷案受災住戶上午返家拿東西，許多住戶拿著大行李箱與包包裝東西，部分住戶表示先拿貴重物品、權狀、電腦、護照等。記者蘇健忠／攝影
大直民宅塌陷案受災住戶上午返家拿東西，許多住戶拿著大行李箱與包包裝東西，部分住戶表示先拿貴重物品、權狀、電腦、護照等。記者蘇健忠／攝影
大直民宅塌陷案受災住戶上午返家拿東西，許多住戶拿著大行李箱與包包裝東西，部分住戶表示先拿貴重物品、權狀、電腦、護照等。記者蘇健忠／攝影
大直民宅塌陷案受災住戶上午返家拿東西，許多住戶拿著行李箱與包包裝東西。記者蘇健忠／攝影
大直民宅塌陷案受災住戶上午返家拿東西，許多住戶拿著行李箱與包包裝東西。記者蘇健忠／攝影
大直民宅塌陷案受災住戶上午返家拿東西，許多住戶拿著大行李箱與包包裝東西，部分住戶表示先拿貴重物品、權狀、電腦、護照等。記者蘇健忠／攝影
大直民宅塌陷案受災住戶上午返家拿東西，許多住戶拿著大行李箱與包包裝東西，部分住戶表示先拿貴重物品、權狀、電腦、護照等。記者蘇健忠／攝影
大直民宅塌陷案受災住戶上午返家拿東西，許多住戶拿著大行李箱與包包裝東西，部分住戶表示先拿貴重物品、權狀、電腦、護照等。台北市政府開放限時返家領取物品，只給20分鐘時間，且僅能進去3次。記者蘇健忠／攝影
大直民宅塌陷案受災住戶上午返家拿東西，許多住戶拿著大行李箱與包包裝東西，部分住戶表示先拿貴重物品、權狀、電腦、護照等。台北市政府開放限時返家領取物品，只給20分鐘時間，且僅能進去3次。記者蘇健忠／攝影

社工 北市

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