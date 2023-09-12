快訊

全家沒人幫忙！受夠當中秋烤肉「工具人」 媳婦出招斷婆婆5年情勒

避高虹安爭議神隱2天？ 柯文哲明說明地方黨部用人檢討

高虹安現身說明5千萬豪宅爭議 再強調不辦跨年沒喬事空間

賠大了！女騎士疑闖紅燈撞上輕軌列車 高捷將求償

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導

又撞上了。高雄輕軌今中午12點3分行輕北斗街口時，遭一名疑似闖紅燈的女騎士撞上，司機員立即機警停車，列車車頭輕微擦撞，女騎士也略有輕傷輕軌因此停駛17分鐘，在中午12點20分恢復全線營運，高捷指會向女騎士求償車損。

高捷表示，今一輛輕軌列車行駛在C16文武聖殿站與C17鼓山區公所間，一名女騎士自鼓山路方向右轉後，疑似闖紅燈進入軌道區，司機員立即緊急停車，並回報行車控制中心，車上乘客沒有受傷。

該名司機即引導乘客至C17鼓山區公所站候車，女機車騎士略有輕傷，現場有救護車抵達，但女機車騎士表示無須就醫。

高捷表示，輕軌列車為綠燈通行狀態，初判為機車疑似闖紅燈才會撞上，所幸司機員緊急煞車未釀嚴重傷亡，經警方蒐證完畢，事故列車已可移動，全線在中午12點20分恢復正常運轉。

高捷表示，這起事故若經警方確認為機車違規，高捷公司將針對車頭受損部分進行求償。

輕軌列車車頭受損。記者吳慧芬／翻攝
輕軌列車車頭受損。記者吳慧芬／翻攝
一名女機車騎士今中午疑似闖紅燈撞上輕軌列車。記者吳慧芬／翻攝
一名女機車騎士今中午疑似闖紅燈撞上輕軌列車。記者吳慧芬／翻攝

高捷 高雄輕軌

延伸閱讀

疑逆光影響視線 新北女騎士猛撞違停拖板車顱內出血

影／躲太陽比未禮讓行人還嚴重？高雄女騎士樹蔭下停車接1.6萬天價罰單

對到眼抓狂？北投唭哩岸捷運站外詭異男疑持剪刀 狂追嚇壞女騎士

高捷紅線往北延伸新設8座車站 明年年中先通車到這一站

相關新聞

影／淡金路這支電線桿連續挨撞 網笑「專吸跑車」

新北市淡水區淡金路四段1處彎道，昨晚有1輛速霸陸BRZ跑車失控擦撞路旁電線桿和3輛車，巧合的是去年春節也有1輛藍寶堅尼擦...

影／瑞芳台2線化槽車翻落邊坡險墜海 腐蝕性液體洩漏司機不治

今天上午，新北市瑞芳區台2線79.5公里處，一輛往基隆方向、載運化學物品的槽車翻覆墜落邊坡，車子冒白煙，車頭嚴重變形，目...

獨／竹東老翁死後遭2愛犬啃食 警破門驚：內臟都沒了

獨居悲歌！新竹縣71歲陳姓獨居老翁近期失聯，鄰居近日發現陳翁都沒出門遛狗，且租屋處傳出陣陣惡臭，於是在昨天傍晚報警。沒想...

影／高雄單車男捲入水泥預拌車輪下 胸遭輾壓休克命危

郭姓男子今晚9時50分許駕駛水泥預拌車行經高雄市三民區自立一路，欲右轉九如二路時，疑因大車視線死角，未注意右側騎單車的湯...

嘉義快炒店老闆娘一臉血暴斃店內 死因待查

嘉義市西區某熱炒店老闆娘今天凌晨被隔壁鄰居發現在店內暴斃熟睡但呼叫沒有回應，鄰居急忙報案，今天檢警相驗查明死因。

南漂高雄工作28歲男遭預拌車捲入車下 父母悲痛拔管

28歲的湯姓男子由台北到高雄工作，昨晚他騎腳踏車遭混凝土預拌車捲入車輪下，胸部開放性骨折，經送往高醫搶救，但傷重昏迷不醒...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦