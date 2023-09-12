賠大了！女騎士疑闖紅燈撞上輕軌列車 高捷將求償

又撞上了。高雄輕軌今中午12點3分行輕北斗街口時，遭一名疑似闖紅燈的女騎士撞上，司機員立即機警停車，列車車頭輕微擦撞，女騎士也略有輕傷輕軌因此停駛17分鐘，在中午12點20分恢復全線營運，高捷指會向女騎士求償車損。

高捷表示，今一輛輕軌列車行駛在C16文武聖殿站與C17鼓山區公所間，一名女騎士自鼓山路方向右轉後，疑似闖紅燈進入軌道區，司機員立即緊急停車，並回報行車控制中心，車上乘客沒有受傷。

該名司機即引導乘客至C17鼓山區公所站候車，女機車騎士略有輕傷，現場有救護車抵達，但女機車騎士表示無須就醫。

高捷表示，輕軌列車為綠燈通行狀態，初判為機車疑似闖紅燈才會撞上，所幸司機員緊急煞車未釀嚴重傷亡，經警方蒐證完畢，事故列車已可移動，全線在中午12點20分恢復正常運轉。