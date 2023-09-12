南漂高雄工作28歲男遭預拌車捲入車下 父母悲痛拔管

湯姓男子昨晚騎腳踏車，遭混凝土預拌車湯被捲入輪下，送醫後至今天上午拔管。記者林保光／翻攝

28歲的湯姓男子由台北到高雄工作，昨晚他騎腳踏車遭混凝土預拌車捲入車輪下，胸部開放性骨折，經送往高醫搶救，但傷重昏迷不醒。父母自台北趕下看到，今天上午傷痛決定拔管，湯於上午宣告死亡。

據了解，昨晚9時50分許，湯姓男子騎腳踏車沿高雄市三民區自立一路，往北要右轉九如二路，不料郭姓男子（53歲）駕駛混凝土預拌車在他旁邊也要右轉，郭疑因右轉時未注意到他，將他連車帶人捲入車下輾過。

郭姓司機停車，發現湯在車底受傷，趕緊報警求救，將湯姓男子送高醫急救。湯的胸部遭大車輾過，出現開放性骨折，呈現休克，送醫後，直到今天凌晨零時左右，雖一度恢復心跳，但仍傷重昏迷不醒，警方通知湯的父母南下，父母見他的傷勢嚴重，不禁悲痛，直到今天上午10時45分，決定拔管。

警方調閱路口監錄攝影畫面，發現混凝土預拌車右轉前，郭姓司機疑因視線死角，未注意到右側騎腳踏車的湯姓男子，下1秒湯男就在鏡頭消失。警方對郭酒測，無酒精反應，將依過失致死罪嫌將司機移送法辦。