新北男狂叩陌生女61通電話 還對她大吼「我是露鳥俠！」
新北市五股區一名張姓男子不知從何取得北市文山區一名女子的手機號碼和住家室內電話，竟自今年3月起，連續多日無故致電該女，不是默不出聲，就是突然在電話裡大吼「我是露鳥俠！」被害人不堪其擾於是報警，台北地檢署今依違反跟騷法罪嫌將張男起訴。
據被害人供稱，不懂張男為何有自己手機和住處電話，起初張男打電話來的時候，先是不講話、不出聲就掛掉，後來又會在電話裡大吼「我是露鳥俠！」被害人多次不堪其擾，要求張男「不要煩」、「不要鬧」，對方卻依然故我。
檢警根據被害人來電號碼顯示，循線找到張男，並提供被害人照片給他指認，他同樣表示不認識被害人，但辯稱是被害人先打給他，他才照著上面的號碼回撥電話，但經查被害人從未致電張男，張男也提不出合理解釋如何取得被害人手機和市內電話，因此辯詞未獲檢察官採信。
同時，檢察官根據被害人提供的兩人電話錄音，認定張男發言已涉及與性話題相關，且以電話對特定人進行干擾，足以影響其日常生活，因此依違反跟蹤騷擾防制法將他起訴。
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