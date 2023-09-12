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一群流浪狗咬死吉娃娃！飼主怒轟桃市府 動保處：持續抓

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市龍潭區一群流浪狗攻擊一隻飼養的吉娃娃犬死亡，飼主怒轟市府動保處，（非新聞圖片）。圖／
桃園市龍潭區一群流浪狗攻擊一隻飼養的吉娃娃犬死亡，飼主怒轟市府動保處，（非新聞圖片）。圖／

桃園市龍潭區中央街一名吉娃娃犬飼主提供監視器檢舉，一群流浪狗本月4日清晨攻擊他飼養栓在門前的吉娃娃犬，造成該吉娃娃犬遍體鱗傷死亡，飼主怒轟，他早向市府動保處等相關單位投訴卻消極不管，造成吉娃娃死亡，他氣憤說「難道要鬧出人命才肯處理嗎」？

市府動物保護處今天上午表示，接獲吉娃娃飼主陳情檢舉，該處立即派人前往龍潭區中央街及烏林里一帶，針對附近的異常流浪狗抓捕處理，至今已抓捕4隻流浪狗送至新屋動保園區收容，並持續抓捕異常流浪狗，亦將了解查明飼主是否疏縱責任。

吉娃娃飼主表示，當地一名拾荒婦人餵養流浪狗，造成流浪狗群聚，到處便溺、咬壞居民財物，製造環境髒亂，還會追逐幼童及路過車輛，他飼養12年的吉娃娃，4日清晨5時多，自己出外買早餐，將吉娃娃栓在自家門口，竟遭一群流浪狗攻擊撕咬，拾荒婦發現不對上前驅趕狗群，吉娃娃卻傷重不治，氣得報警提告拾荒婦負責。

龍潭警方表示，該飼主指控飼養的吉娃娃遭拾荒婦人餵養的一群流浪狗攻擊致，最後該飼主並向拾荒婦人提出提告，警方仍將飼主飼養的吉娃娃被流浪狗咬死案通報市府動保處處理。

該飼主不滿表示，他從2020年起，就針對當地居民多次反映流浪狗群聚問題向市府動保處投訴，動保處卻回應現行動保法規「無法可管、無法可罰」，讓居民相當無奈，讓居民相當無奈，只能自保，如今愛犬慘遭狗群圍殺，動保處無作為，「難道要等鬧出人命才肯處理嗎？」

吉娃娃 流浪狗 拾荒

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