影／台中男騎士踹狗引公憤 動保處：最高可罰7萬5千

一名男騎士昨天騎車經過台中市大甲區，他突然伸右腳踹踢路旁一隻狗，往狗頭部猛踹，狗和一旁女學生都嚇一跳，影片PO網後引起公憤，網友說要肉搜這名騎士，台中市動保處表示，男騎士的行為，可依動保法處1萬5000元到7萬5000元罰鍰。

網友PO影片說，她昨天接姐姐下課，在大甲區一處路口等紅綠燈時，看到一隻狗落荒而逃的背影，後來有熱心民眾傳給她一段手機錄下的影片，她才知道狗被男騎士踹頭。

影片PO出後引起公憤，有網友說這名騎士太可惡，要肉搜出來，也有網友說，狗沒繫繩也應注意，但踹狗更有問題，網友說飼主和騎士都適用動保法。

台中市動保處今天說明，如果行為人故意傷害動物致重傷或死亡，依動物保護法第25條第1項第1款處2年以下有期徒刑，併科新臺幣20萬元以上200萬元以下罰金，未達重傷或死亡，依同法第30條第1項第1款處新臺幣1萬5000元以上7萬5000元以下罰鍰。