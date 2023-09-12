快訊

獨／被指超思幕後藏鏡人 調查局前高官秦台生親上火線回應

普亭向金正恩求軍援 烏俄戰爭版的「軸心國」連線？

官商勾結？國民黨：基泰、超思、光電 都指向民進黨同一金主

影／台中男騎士踹狗引公憤 動保處：最高可罰7萬5千

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市大甲區昨天有男騎士突然踢狗，狗和一旁女學生都嚇一跳。圖／民眾提供
台中市大甲區昨天有男騎士突然踢狗，狗和一旁女學生都嚇一跳。圖／民眾提供

一名男騎士昨天騎車經過台中市大甲區，他突然伸右腳踹踢路旁一隻狗，往狗頭部猛踹，狗和一旁女學生都嚇一跳，影片PO網後引起公憤，網友說要肉搜這名騎士，台中市動保處表示，男騎士的行為，可依動保法處1萬5000元到7萬5000元罰鍰。

網友PO影片說，她昨天接姐姐下課，在大甲區一處路口等紅綠燈時，看到一隻狗落荒而逃的背影，後來有熱心民眾傳給她一段手機錄下的影片，她才知道狗被男騎士踹頭。

影片PO出後引起公憤，有網友說這名騎士太可惡，要肉搜出來，也有網友說，狗沒繫繩也應注意，但踹狗更有問題，網友說飼主和騎士都適用動保法。

台中市動保處今天說明，如果行為人故意傷害動物致重傷或死亡，依動物保護法第25條第1項第1款處2年以下有期徒刑，併科新臺幣20萬元以上200萬元以下罰金，未達重傷或死亡，依同法第30條第1項第1款處新臺幣1萬5000元以上7萬5000元以下罰鍰。

動保處表示，另飼主飼養犬隻出入道路等公共場所未使用鏈繩等防護措施經勸導逾時未改善，依台中市動物保護自治條例第18條處新臺幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰。

台中市大甲區昨天有男騎士突然踢狗，狗和一旁女學生都嚇一跳。圖／民眾提供
台中市大甲區昨天有男騎士突然踢狗，狗和一旁女學生都嚇一跳。圖／民眾提供

台中市 影片

延伸閱讀

金管會你錯了，店頭市場不是期貨市場！期貨交易法錯亂失序，敬請立法者修法，導回正軌

公司購屋重建 不得列損失

影／赴監院舉發王鴻薇違反政治獻金法 吳崢：媒體前輩是誰？說清楚

台中74線橋下道路成司機休息區 滿地垃圾環境亂惹民怨

相關新聞

台中18日晚間9點國慶焰火試放 中午起交管資訊看這裏

112年國慶焰火在台中，9月18日晚上9點10分在中央公園試放5分鐘、1500發焰火彈，「施放區」、「落焰區」分從中午1...

台中育兒租屋補貼 挨批為德不卒

台中市去年7月實施囤房稅，市長盧秀燕宣布加碼育兒租金補貼，編列1.7億元，估計1.5萬戶受惠。議員卻發現，實際受惠僅78...

影／台中男騎士踹狗引公憤 動保處：最高可罰7萬5千

一名男騎士昨天騎車經過台中市大甲區，他突然伸右腳踹踢路旁一隻狗，往狗頭部猛踹，狗和一旁女學生都嚇一跳，影片PO網後引起公...

彰化國二女生公費子宮頸癌疫苗明開打 4300人受惠

彰化縣2017年起針對國中女生接種人類乳突病毒疫苗，也就是俗稱子宮頸疫苗，實施至今已第7年，彰化衛生局統計每年入校接種率...

豐原人注意！豐勢路與富陽街路口15日起單向單線車道封閉

台中市豐原區豐勢路二段上下班車流量大，其中豐勢路二段與富陽街口鄰近豐陽國中、翁子國小，且有國道四號車流，公路總局台中段將...

台中北屯等10區19日9點起停水 33小時影響30萬戶

台中市府經發局指出，自來水公司配合工程，預計9月19日上午9點起至20日傍晚6點停水，共計，33小時。停水區域包含北屯區...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦