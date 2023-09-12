快訊

獨／被指超思幕後藏鏡人 調查局前高官秦台生親上火線回應

普亭向金正恩求軍援 烏俄戰爭版的「軸心國」連線？

官商勾結？國民黨：基泰、超思、光電 都指向民進黨同一金主

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／麵粉掉落！新店新北環快10餘輛機車自摔 調監視器揪肇事車輛

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市新店區新北環快日前發生多輛機車自摔事故。8日上午有車輛經過時不慎掉落麵粉袋，灑落的麵粉導致路面濕黏不堪，造成10多名騎士因而自摔，新店警方獲報通報救護車將受傷的3名騎士送醫，所幸皆僅肢體擦挫傷並無大礙。警方目前正調閱監視器追查掉落麵粉的車輛，依法可處最高1萬8千元罰款。

據了解，新店警方8日上午11時許接獲報案，新北環河快速道路有多輛機車自摔，造成多名騎士受傷。警方趕抵現場發現，路中央有1袋破裂的麵粉袋，散溢出的麵粉加上下雨，讓整條路面濕黏不堪，導致至少10餘名騎機車經過的騎士自摔，其中57歲許男、56歲楊女、42歲盧女3名騎士因而受傷，警方立即通報救護車將受傷騎士送醫，所幸皆為輕微擦挫傷並無大礙。

警方目前已調閱附近監視器，盡速揪出掉落麵粉釀成事故的車輛。並將依道路交通管理處罰條例第30條「所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭。」處3千元以上1萬8千元以下罰款。另外若受傷騎士有提告的話，肇事駕駛還將背上過失傷害罪則。

騎士經過時自摔。記者黃子騰／翻攝
騎士經過時自摔。記者黃子騰／翻攝
掉落的麵粉導致路面濕黏。記者黃子騰／翻攝
掉落的麵粉導致路面濕黏。記者黃子騰／翻攝
警方在場指揮避免騎士再度滑倒。記者黃子騰／翻攝
警方在場指揮避免騎士再度滑倒。記者黃子騰／翻攝

自摔 監視器

延伸閱讀

消防車停在新北環快三重段處理火燒車 廂型車追撞車頭全毀

楠梓朝明路道路刨鋪 透地雷達先行檢測孔洞修補

被嗆「山道猴」瞬間暴怒 屁孩狂揮西瓜刀悲慘後果曝光

詐騙集團太猖狂 知名牧師張茂松遭到冒名

相關新聞

影／淡金路這支電線桿連續挨撞 網笑「專吸跑車」

新北市淡水區淡金路四段1處彎道，昨晚有1輛速霸陸BRZ跑車失控擦撞路旁電線桿和3輛車，巧合的是去年春節也有1輛藍寶堅尼擦...

影／瑞芳台2線化槽車翻落邊坡險墜海 腐蝕性液體洩漏司機不治

今天上午，新北市瑞芳區台2線79.5公里處，一輛往基隆方向、載運化學物品的槽車翻覆墜落邊坡，車子冒白煙，車頭嚴重變形，目...

獨／竹東老翁死後遭2愛犬啃食 警破門驚：內臟都沒了

獨居悲歌！新竹縣71歲陳姓獨居老翁近期失聯，鄰居近日發現陳翁都沒出門遛狗，且租屋處傳出陣陣惡臭，於是在昨天傍晚報警。沒想...

影／高雄單車男捲入水泥預拌車輪下 胸遭輾壓休克命危

郭姓男子今晚9時50分許駕駛水泥預拌車行經高雄市三民區自立一路，欲右轉九如二路時，疑因大車視線死角，未注意右側騎單車的湯...

南漂高雄工作28歲男遭預拌車捲入車下 父母悲痛拔管

28歲的湯姓男子由台北到高雄工作，昨晚他騎腳踏車遭混凝土預拌車捲入車輪下，胸部開放性骨折，經送往高醫搶救，但傷重昏迷不醒...

影／麵粉掉落！新店新北環快10餘輛機車自摔 調監視器揪肇事車輛

新北市新店區新北環快日前發生多輛機車自摔事故。8日上午有車輛經過時不慎掉落麵粉袋，灑落的麵粉導致路面濕黏不堪，造成10多...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦