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影／麵粉掉落！新店新北環快10餘輛機車自摔 調監視器揪肇事車輛
新北市新店區新北環快日前發生多輛機車自摔事故。8日上午有車輛經過時不慎掉落麵粉袋，灑落的麵粉導致路面濕黏不堪，造成10多名騎士因而自摔，新店警方獲報通報救護車將受傷的3名騎士送醫，所幸皆僅肢體擦挫傷並無大礙。警方目前正調閱監視器追查掉落麵粉的車輛，依法可處最高1萬8千元罰款。
據了解，新店警方8日上午11時許接獲報案，新北環河快速道路有多輛機車自摔，造成多名騎士受傷。警方趕抵現場發現，路中央有1袋破裂的麵粉袋，散溢出的麵粉加上下雨，讓整條路面濕黏不堪，導致至少10餘名騎機車經過的騎士自摔，其中57歲許男、56歲楊女、42歲盧女3名騎士因而受傷，警方立即通報救護車將受傷騎士送醫，所幸皆為輕微擦挫傷並無大礙。
警方目前已調閱附近監視器，盡速揪出掉落麵粉釀成事故的車輛。並將依道路交通管理處罰條例第30條「所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭。」處3千元以上1萬8千元以下罰款。另外若受傷騎士有提告的話，肇事駕駛還將背上過失傷害罪則。
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