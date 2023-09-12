影／麵粉掉落！新店新北環快10餘輛機車自摔 調監視器揪肇事車輛

新北市新店區新北環快日前發生多輛機車自摔事故。8日上午有車輛經過時不慎掉落麵粉袋，灑落的麵粉導致路面濕黏不堪，造成10多名騎士因而自摔，新店警方獲報通報救護車將受傷的3名騎士送醫，所幸皆僅肢體擦挫傷並無大礙。警方目前正調閱監視器追查掉落麵粉的車輛，依法可處最高1萬8千元罰款。

據了解，新店警方8日上午11時許接獲報案，新北環河快速道路有多輛機車自摔，造成多名騎士受傷。警方趕抵現場發現，路中央有1袋破裂的麵粉袋，散溢出的麵粉加上下雨，讓整條路面濕黏不堪，導致至少10餘名騎機車經過的騎士自摔，其中57歲許男、56歲楊女、42歲盧女3名騎士因而受傷，警方立即通報救護車將受傷騎士送醫，所幸皆為輕微擦挫傷並無大礙。