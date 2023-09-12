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80多歲阿伯騎機車左轉撞上水泥預拌車 驚險瞬間曝光

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

雲林縣斗六市石榴路與光復路口昨天發生一起水泥預拌車與機車碰撞的交通事故，80多歲的林姓男子騎乘機車左轉時與水泥預拌車發生碰撞，林男的機車被卡在水泥預拌車的車頭下，林男身體多處撕裂傷。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣斗六市石榴路與光復路口昨天發生一起水泥預拌車與機車碰撞的交通事故，80多歲的林姓男子騎乘機車左轉時與水泥預拌車發生碰撞，林男的機車被卡在水泥預拌車的車頭下，林男身體多處撕裂傷。記者陳雅玲／翻攝

雲林縣斗六市石榴路與光復路口昨天發生一起水泥預拌車與機車碰撞的交通事故，80多歲的林姓男子騎乘機車左轉時與水泥預拌車發生碰撞，林男的機車被卡在水泥預拌車的車頭下，林男身體多處撕裂傷，幸送醫後無生命危險，確切肇事原因警方調查中。

雲林縣斗六警分局副分局長林清豐表示，該起事故經初步了解，是80多歲的林男騎乘機車由石榴路左轉光復路時，與沿石榴路直行的李男所駕駛的水泥預拌車發生碰撞，造成林男機車卡在大貨車車頭，身體多處撕裂傷，經救護車送醫後無大礙，雙方經施以酒測，均無酒駕情事，全案由斗六分局交通小隊專責處理，釐清肇事原因。

斗六分局呼籲民眾行車應遵守標誌、標線的規定，並應隨時注意車前狀況，以避免發生交通事故，確保自身及他人生命財產安全。

雲林縣斗六市石榴路與光復路口昨天發生一起水泥預拌車與機車碰撞的交通事故，80多歲的林姓男子騎乘機車左轉時與水泥預拌車發生碰撞，林男的機車被卡在水泥預拌車的車頭下，林男身體多處撕裂傷。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣斗六市石榴路與光復路口昨天發生一起水泥預拌車與機車碰撞的交通事故，80多歲的林姓男子騎乘機車左轉時與水泥預拌車發生碰撞，林男的機車被卡在水泥預拌車的車頭下，林男身體多處撕裂傷。記者陳雅玲／翻攝

斗六

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