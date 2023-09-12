台中烏日倉儲昨半夜傳疑冷媒洩漏 消防2度上門搶救

台中烏日一家倉儲公司廠房昨深夜傳出疑似冷媒洩漏，消防局獲報派員搶救，並以大型排煙車強力排煙。圖／台中市消防局提供

台中市烏日區一家倉儲公司廠房昨天深夜傳出疑似冷媒洩漏，從地下1樓冒出白煙，消防局獲報派員到場搶救，無人員受困，立即以大型排煙車強力排煙，並在5樓發現冷媒管有疑似燃燒現象，原因由火調鑑定中，今天上午再傳廠房4樓疑似有冷媒洩漏，經搜索後未發現異狀。

台中市消防局說明，昨天深夜11時18分獲報，烏日區光明路建築物有疑似冷媒洩漏情況，經派遣第三大隊、烏日、勤工、南屯、國光、豐原、大里分隊及特搜大隊等8單位、各式消防車19輛、消防人員46人，由組長柯志明帶隊搶救。

消防員到場發現，現場為地下2層、地上7樓建築物，為一家倉儲公司廠房，消防員到場時地下1樓有冒出白煙情形，無人員受困，經布線防護進入搜索搶救，未發現明火，研判為冷媒外洩，立即以大型排煙車強力為地下1樓排煙，並清查整棟建築物，在5樓發現冷媒管有疑似燃燒現象，無人員傷亡、無須出水降溫，後續原因由大隊火調人員調查鑑定。

消防局說明，今天上午7時17分再次獲報，該址廠房4樓有些許煙，疑似有冷媒再洩漏現象，指揮中心派遣烏日及勤工分隊，由烏日分隊分隊長王文廷率4車12人前往查看，經逐層搜索後未發現任何異狀。