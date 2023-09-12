影／淡金路這支電線桿連續挨撞 網笑「專吸跑車」

新北市淡水區淡金路四段1處彎道，昨晚有1輛速霸陸BRZ跑車失控擦撞路旁電線桿和3輛車，巧合的是去年春節也有1輛藍寶堅尼擦撞同1支電桿。這是繼淡水小坪頂某釣魚池連續衝進名車滅頂，被形容「專吃豪車」，又1支電線桿被謔稱「專吸跑車」。

據了解，23歲張姓男子駕駛BRZ進口雙門跑車搭載19歲陳姓男子，昨天從新北市板橋出發要到北海岸夜遊，11時53分接近午夜時分行經淡金路四段1處下坡彎道，疑因車速過快失控擦撞路旁1輛廂型車，並撞斷電線桿底端造成位移傾斜，同時波及1輛小貨車、1輛機車

跑車回彈到內側車道，車頭全毀開始冒煙微火，附近居民趕緊拿出乾粉滅火器，噴得滿街充滿濃煙粉霧，幸好車上2人只有輕微擦傷，由救護車送到淡水馬偕醫院。張姓駕駛沒有飲酒、車內無違禁品，警方依普通交通事故處理，同時通知台電檢修位移傾斜的電線桿，聯絡清潔隊清理路面油漬和白粉。

民眾用手機錄影貼網，口中旁白提及去年相同地點也發生藍寶堅尼跑車撞電桿。那天是2月3日大年初三，上午9時04分天空下著雨，26歲蕭姓健身教練駕駛剛買的藍寶堅尼超跑失控打滑，擦撞電線桿和路旁2輛車，未飲酒輕微擦傷。