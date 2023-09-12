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心梗搶命！台南新營高級救護隊勇奪金心獎最佳緊急救護團隊

聯合報／ 記者黃宣翰／即時報導

台南市消防局新營高級救護隊，參加第二屆金心獎獲選榮獲最佳緊急救護團隊。記者黃宣翰／翻攝
台南市消防局新營高級救護隊，參加第二屆金心獎獲選榮獲最佳緊急救護團隊。記者黃宣翰／翻攝

台南市消防局新營高級救護隊，去年度執行到院前12導程心電圖監測，及早通知醫院逾百件，大幅提升急性心肌梗塞病人醫療照護品質。參加第二屆金心獎，勇奪最佳緊急救護團隊獎。

台灣心肌梗塞學會，為獎勵救護技術員於到院前執行心肌梗塞照護，舉辦第二屆金心獎， 全國共有33組參賽隊伍，經過2個多小時3個關卡的競賽，新營高級救護隊榮獲最佳緊急救護團隊，本月10日在高雄榮民總醫院頒獎。

新營高級救護隊去年度執行到院前12導程心電圖監測及早通知醫院逾百件，到院前給藥達889件，到院前成功偵測出STEMI(ST段上升心肌梗塞)病患，對於有急性冠心症病患做出正確判斷並給予有效處置，縮短病患到院後檢查時間，大幅提升急性心肌梗塞病人醫療照護品質。

台灣心肌梗塞學會理事長黃偉春並頒發台灣最佳心肌梗塞緊急救護員給新營高級救護隊女隊員許羽嬋。

市長黃偉哲表示，對於消防局所推薦的優秀團隊參加第二屆金心獎獲選「台灣最佳心肌梗塞救護團隊」佳績，代表對台南市積極推動各項提升到院前緊急救護品質的肯定。據統計，2020年1月至今年8月，台南市到院前疑似STEMI共施作6397件、經醫院判讀需施作心導管共347件，對於各急救責任醫院、醫療指導醫師的付出表示感謝。

消防局李明峯局長表示，台南市大力支持消防局的訓練及各項裝備提升，配發救護人員使用自動心肺復甦機、十二導程監測儀、骨針等進階器材，大大提升到院前的急救成功率。

台灣心肌梗塞學會理事長黃偉春（左），頒發台灣最佳心肌梗塞緊急救護員給新營高級救護隊女隊員許羽嬋（右）。記者黃宣翰／翻攝
台灣心肌梗塞學會理事長黃偉春（左），頒發台灣最佳心肌梗塞緊急救護員給新營高級救護隊女隊員許羽嬋（右）。記者黃宣翰／翻攝

心肌梗塞 團隊 台南

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