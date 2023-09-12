快訊

高虹安論文侵權案出庭！她搭計程車抵達 面對提問「反應曝光」

高麗菜漲到懷疑人生 台東人氣水煎包老闆店休3周喊「無奈！」

女植物人昏迷26年突誕嬰...男護被驗DNA揭性侵 警調查片段首曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／外籍男假觀光真打工 遇警眼神交會心虛百米狂奔

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄楠梓前天下午6時30分許，23歲李姓越南籍男子下班時與朋友雙載騎車，途中見到巡邏警路過，表現慌張刻意閃躲，反倒引起員警狐疑尾隨，沒想到，正當警欲上前盤查時，李男拔腿狂奔但最終不敵警方落網，經詢後，李坦言在台滯留打工，被警解送至移民署高雄市專勤隊收容。

楠梓分局指出，李男當時在高楠公路與監理南街口附近，被翠屏派出所員警瞧見，警依經驗法則判斷，李男一見警的眼神恐慌且形跡可疑，斷定他可能是失聯移工，正當欲上前瞭解時，李男隨即心虛竄逃。

「來台觀光，卻逾期未歸！」警表示，李男今年3月在朋友介紹下來台，透過友人介紹，在工地打零工維生，因李沒有固定雇主，因此他只好四處找朋友家借住，這段滯留期間居無定所。

楠梓警分局呼籲，業主非法雇用未經許可或身分不明的外國人工作，依就業服務法，最重可處75萬元罰鍰，切勿因小失大。

李姓男子欲躲到大樓騎樓下，遭警及時攔阻制伏。記者古和純／翻攝
李姓男子欲躲到大樓騎樓下，遭警及時攔阻制伏。記者古和純／翻攝
李姓男子遭警制伏在地。記者古和純／翻攝
李姓男子遭警制伏在地。記者古和純／翻攝

移民署 移工 高雄市

延伸閱讀

影／台中通緝犯漫步嗑早餐遇警 百米狂奔不支舉雙手投降

影／高雄男遇警下車丟菸盒 警拾菸盒令他認栽了

高雄男連闖紅燈遇警緊張 假意抽菸卻令他露餡

影／男子酒後街頭脫上衣 遇警嬉戲下一秒悲劇了

相關新聞

影／瑞芳台2線化槽車翻落邊坡險墜海 腐蝕性液體洩漏司機不治

今天上午，新北市瑞芳區台2線79.5公里處，一輛往基隆方向、載運化學物品的槽車翻覆墜落邊坡，車子冒白煙，車頭嚴重變形，目...

雲嘉南暴雨淹水 7旬夫妻遭滅頂

雲嘉南地區前夜暴雨成災，多處道路交通中斷，低窪處嚴重積淹水，甚至達2公尺。嘉縣台82線快速道路中和交流道下15輛車遭水淹...

獨／竹東老翁死後遭2愛犬啃食 警破門驚：內臟都沒了

獨居悲歌！新竹縣71歲陳姓獨居老翁近期失聯，鄰居近日發現陳翁都沒出門遛狗，且租屋處傳出陣陣惡臭，於是在昨天傍晚報警。沒想...

影／高雄單車男捲入水泥預拌車輪下 胸遭輾壓休克命危

郭姓男子今晚9時50分許駕駛水泥預拌車行經高雄市三民區自立一路，欲右轉九如二路時，疑因大車視線死角，未注意右側騎單車的湯...

22刀殺死養大他的鄰居阿嬤再偷錢去色情按摩 判無期徒刑

男子李盈達討錢不成，持水果刀猛刺養育他16年的78歲楊姜姓婦人22刀，拿走11萬2千元現金，先去色情按摩消費，再逃至花蓮...

影／淡金路這支電線桿連續挨撞 網笑「專吸跑車」

新北市淡水區淡金路四段1處彎道，昨晚有1輛速霸陸BRZ跑車失控擦撞路旁電線桿和3輛車，巧合的是去年春節也有1輛藍寶堅尼擦...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦