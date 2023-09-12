影／外籍男假觀光真打工 遇警眼神交會心虛百米狂奔

高雄楠梓前天下午6時30分許，23歲李姓越南籍男子下班時與朋友雙載騎車，途中見到巡邏警路過，表現慌張刻意閃躲，反倒引起員警狐疑尾隨，沒想到，正當警欲上前盤查時，李男拔腿狂奔但最終不敵警方落網，經詢後，李坦言在台滯留打工，被警解送至移民署高雄市專勤隊收容。

楠梓分局指出，李男當時在高楠公路與監理南街口附近，被翠屏派出所員警瞧見，警依經驗法則判斷，李男一見警的眼神恐慌且形跡可疑，斷定他可能是失聯移工，正當欲上前瞭解時，李男隨即心虛竄逃。

「來台觀光，卻逾期未歸！」警表示，李男今年3月在朋友介紹下來台，透過友人介紹，在工地打零工維生，因李沒有固定雇主，因此他只好四處找朋友家借住，這段滯留期間居無定所。

楠梓警分局呼籲，業主非法雇用未經許可或身分不明的外國人工作，依就業服務法，最重可處75萬元罰鍰，切勿因小失大。