影／一中商圈長毛喵星人走失...兩正妹衝派出所罵牠「壞壞」

台中市第二警分局育才所警員戴國峯，7日晚間接獲民眾拾獲一隻長毛貓，因戴本身也有養貓，也是愛貓人士，發現該支貓十分親人，應是有人飼養，戴原欲帶到醫院掃晶片，但眼尖發現貓掛有明牌，背面寫有飼主姓名與手機，趕緊聯絡，兩名正妹現身欲領回，才知該貓原來是「服飾店貓」。

第二警分局育才所警員戴國峯，7日晚間10時許備勤，有民眾帶著一隻金色長毛貓咪走進所內請求協助，原來是民眾在一中商圈逛街時，在路邊看見一隻看似有年紀的長毛貓咪身旁沒有主人、坐在馬路上一動也不動，民眾見貓咪脖子上有項圈疑似走失，急忙將貓咪帶到附近的派出所。

警員本身家中就有養貓，對貓咪的習性多少有些瞭解，目視判斷該貓咪已有年紀、且十分親人，「給摸給抱」應是有人養的，便先行用紙箱將貓咪裝著，雖然走失動物的動物管理非警察業管，須通知動保處將貓咪送往收容所安置，但因時值深夜，無法至動物醫院掃瞄晶片找主人。

經警員察看，貓咪脖子上的項圈，發現有貓的名字「阿曼」及主人名字、電話，順利循線通知到飼主。

兩名年輕的女子現身派出所，才知原來「阿曼」是附近服飾店的店貓，晚上趁著店員不注意偷溜出門，兩女除連忙安撫走失的「阿曼」之外，也不忘訓斥牠「你壞壞」。

第二警分局呼籲民眾，現代人飼養寵物的比例越來越高，對於愛貓、愛犬務必要施打晶片，並於動物醫院填具正確資料，帶著寵物外出時也要配戴上安全措施或是裝籠，以免發生遺憾；若民眾於路邊拾獲走失的寵物，可先帶至附近的動物醫院掃晶片，或通知動保處將寵物送至收容所安置，等待飼主領回。