交通尖峰高雄轎車動不得 員警趴地「發現一物」紓解車流

員警趴地探看，發現1頂安全帽卡在車底。記者林保光／翻攝

高雄宋姓女子昨天下午開車途中，發覺車底發出異常聲響，要停路邊停車查看車底狀況，不料，在交通尖峰時段，轎車在路中央卻動不了，令她手足無措，情急之下，報警協助。員警趴地探看車底，竟發現1頂安全帽卡在車下。

昨天下午4時30分許，宋姓女子（42歲）開車沿高雄市小港區漢民路行駛，途中壓到異物，令她的車底嘎嘎作響；她行駛到漢民路與金府路口，想靠路邊查看車底狀況，不料，車子卻動彈不得，被迫停在路中央。由於當時正值交通尖峰時段，往來車流不少，宋女情急之下，只好打110報警求助。

小港警分局員警接獲通報，到場了解狀況，員警趴在地下，往宋女車底一看，竟發現車卡著1頂安全帽，員警嘗試用竹竿勾出安全帽，但安全帽卡死，只好向附近店家借千斤頂，1名警員鑽入車底，才取出安全帽，令宋女直呼「怎麼拿的」並一再感謝員警幫忙，才讓交通恢復通暢。