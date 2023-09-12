彰化二寶爸深夜開車撞民宅 父子3人傷他激動拒酒測

彰化縣永靖鄉永福路一段和西門路的交叉路口昨天深夜11點發生小客車駕駛撞民宅車禍，造成3人輕傷。圖／民眾提供

彰化縣永靖鄉永福路一段和西門路的交叉路口昨天深夜11點發生小客車駕駛撞民宅車禍，造成邱姓駕駛和車內兩個小孩輕傷，但邱男當時情緒激動，拒絕送醫和酒測，肇事原因警方釐清中。

邱姓駕駛（30歲）昨晚深夜11時23分駕車行經永福路一段和西門路的交叉路口時，突撞上民宅鐵門，造成整個民宅鐵門都被撞凹，小轎車車頭也撞凹、嚴重毀損，造成車上邱姓駕駛擦傷流血，車上5歲和6歲兒子撞到肚子、腳部擦傷，受到很大驚嚇。

消防隊救護車前來搶救時，邱姓駕駛卻情緒激動，拒絕送醫，只得將2個小孩先送往衛福部彰化醫院救治，警方只得通知邱男家人到場，後由邱男父親將他載往醫院就醫，但邱男也拒絕酒測。

由於該路段是一個三叉路口，警方研判有可能是在路口轉彎時，車速過快而失控撞上民宅，民宅主人也受到很大驚嚇，目前警方還在釐清肇事原因。