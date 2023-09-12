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影／瑞芳台2線化槽車翻落邊坡險墜海 腐蝕性液體洩漏司機命危

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

今天上午，新北市瑞芳區台2線79.5公里處，一輛往基隆方向、載運化學物品的槽車翻覆墜落邊坡，車子冒白煙，車頭嚴重變形，目前液態氯化鈣洩漏，初判為無毒但有腐蝕性。40多歲男性駕駛受困車頭，被救出外科OHCA（到院前心肺功能停止），送醫搶救中。

新北市消防局今天上午7時03分獲報，瑞芳區 台2線79.5公里處，有一化學槽車翻覆，墜落邊坡，駕駛疑受困車頭。路邊沒看到駕駛、冒白煙，車頭已變形，有腐蝕性物質流出在馬路上。

消防人員到場搶救，將約40歲駕駛救出，外科OHCA，由瑞芳91送往瑞芳礦工醫院，出動瑞芳中隊、瑞芳、九份、秀峰分隊9車22人救援。

瑞芳警分局調查，一輛營業貨櫃槽車附掛子車，載運氯化鈣(無毒性)物品沿台2線，由宜蘭往基隆方向行駛，行經肇事地點撞破路旁護欄衝落路邊坡翻覆，駕駛人受困車內由消防人員救護脫困。撞擊力道非常大。

警方說，現場肇事車輛及散落物占用往基隆方向車道，現場由分局員警4名協助交通疏導，單線雙向管制通行。已通報交控中心及警廣電台，提醒用路人行經該處時配合員警管制，小心駕駛。

瑞芳台2線79公里化槽車翻落邊坡，駕駛命危單線通行。記者游明煌／翻攝
瑞芳台2線79公里化槽車翻落邊坡，駕駛命危單線通行。記者游明煌／翻攝
瑞芳台2線79公里化槽車翻落邊坡，駕駛命危單線通行。記者游明煌／翻攝
瑞芳台2線79公里化槽車翻落邊坡，駕駛命危單線通行。記者游明煌／翻攝
瑞芳台2線79公里化槽車翻落邊坡，駕駛命危單線通行。記者游明煌／翻攝
瑞芳台2線79公里化槽車翻落邊坡，駕駛命危單線通行。記者游明煌／翻攝
瑞芳台2線79公里化槽車翻落邊坡，駕駛命危單線通行。記者游明煌／翻攝
瑞芳台2線79公里化槽車翻落邊坡，駕駛命危單線通行。記者游明煌／翻攝

瑞芳 基隆

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