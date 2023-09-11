影／高雄單車男捲入水泥預拌車輪下 胸遭輾壓休克命危

郭姓男子今晚9時50分許駕駛水泥預拌車行經高雄市三民區自立一路，欲右轉九如二路時，疑因大車視線死角，未注意右側騎單車的湯姓男子，湯男被大車撞擊，連人帶車倒地，被捲入輪下，當場胸部遭輾壓，出現開放性休克，經救護員搶救後，緊急送醫急救。

警方調閱監視畫面調查，郭姓男子（53歲）於今晚9時50分許，駕駛水泥預拌車沿三民區自立一路南向東右轉至九如二路，當時剛好湯姓男子（28歲）騎單車直行也欲右轉至九如二路。

當時郭男疑因大車視線死角，轉彎時未看到湯男的單車，右轉時直接撞及湯男單車，湯重心不穩，連人帶車倒下，人被捲入輪下，胸部遭輾壓，當場昏迷；車禍過程被監視器錄下，只見水泥預拌車一個轉彎，下一秒湯男就消失在鏡頭前。

警消獲報趕抵，救護員見湯男被壓在輪下，胸部有開放性骨折已呈休克狀態，緊急將湯男救出後送醫，雖已恢復心跳，仍在搶救中。