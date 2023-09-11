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獨／竹東老翁死後遭2愛犬啃食 警破門驚：內臟都沒了

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

獨居悲歌！新竹縣71歲陳姓獨居老翁近期失聯，鄰居近日發現陳翁都沒出門遛狗，且租屋處傳出陣陣惡臭，於是在昨天傍晚報警。沒想到警方破門時竟發現，陳翁已在家中死亡多日，且臉部、手腳和內臟都遭2隻愛犬啃食。檢警今天相驗，初步認定陳翁是死後遭啃咬，已排除外力介入，詳細死亡原因仍待本周四解剖釐清。

當地里長指出，陳翁並非竹東當地居民，是自己帶著2隻狗來到下員山附近一帶租屋，平時都會帶著2隻愛犬出門散步，和鄰居關係也很友好，出門都會跟鄰居打招呼。不過近日鄰居發現，陳翁已超過10天未出門，且家中傳出惡臭，原本報警是想請警方協尋，沒想到警方一破門，就發現陳翁陳屍在屋內多日。

據悉，陳翁疑似已死亡多日，不僅遺體腫脹，飼養的2隻愛犬也疑似不耐飢餓，被迫啃食陳翁的大體。陳翁的嘴巴、手、腳都有遭犬隻啃食痕跡，其中胸腔和內臟都已被啃食乾淨，模樣駭人。

警方封鎖現場採證，經檢視死者遺體狀態及現場跡證，已排除外力介入，初步研判陳翁是死後遭啃食，並非活活被咬死，陳翁外甥獲報後，已到現場指認，至於陳翁詳細死亡原因，本周四將由法醫解剖釐清。

警方發現，陳翁已在家中死亡多日，且臉部、手腳和內臟都遭2隻愛犬啃食。（示意圖與本新聞無關）。圖／民眾提供
警方發現，陳翁已在家中死亡多日，且臉部、手腳和內臟都遭2隻愛犬啃食。（示意圖與本新聞無關）。圖／民眾提供

鄰居 獨居 新竹

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